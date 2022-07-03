Реализацию «Чистого воздуха» в Омске отложили на два года

Глава областного минприроды Илья Лобов на встрече с журналистами рассказал, как обстоят дела с реализацией нацпроекта «Чистый воздух», который в Омской области планировался с большим размахом. По словам министра, федерация не отказывается его финансировать, но будут увеличены сроки реализации. На то, чтобы найти замену импортному очистному оборудованию, попавшему под санкции, бизнесу дали отсрочку в два года. При этом частные предприятия должны изыскать собственные средства.