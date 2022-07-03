Реализацию «Чистого воздуха» в Омске отложили на два года

Глава областного минприроды Илья Лобов на встрече с журналистами рассказал, как обстоят дела с реализацией нацпроекта «Чистый воздух», который в Омской области планировался с большим размахом. По словам министра, федерация не отказывается его финансировать, но будут увеличены сроки реализации. На то, чтобы найти замену импортному очистному оборудованию, попавшему под санкции, бизнесу дали отсрочку в два года. При этом частные предприятия должны изыскать собственные средства.
«Сокращение финансирования не обсуждается, — утверждает Лобов. — В начале проекта „Чистый воздух“ у нас планировалось 6 млрд, а сейчас 3 млрд. Чем вам не заголовок? А теперь давайте погрузимся глубже. Эти деньги были на то, чтобы перевести ТГК с электрофильтров на гибридные. Частное предприятие попросило денег на перевод. Федеральная позиция — частные предприятия модернизируются за свой счет. А федеральные средства идут на те мероприятия, которые должны выполнять субъекты — в части коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры. Так вот, нам не урезали 6 млрд, а добавили 3 млрд рублей. А предприятие, которое попросило себе 6 млрд рублей у федерации, нашло возможность реализовать эти мероприятия за свой счет, и даже половину уже реализовали», — заявил он.
Напомним, ранее отсрочку «дедлайна» проекта «Чистый воздух» на два года обсуждали в Госдуме. Сообщалось, что исполнение всех требований стало затруднительно на фоне санкций.