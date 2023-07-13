Сокращаем выбросы. В Омской области начнется ликвидация четырех крупнейших свалок

Также Виталий Хоценко отметил, что в регионе вскоре на ОНПЗ введут в эксплуатацию проект «Биосфера», что снизит нагрузку на сети водоснабжения. «Биосфера» позволит предприятию в 17 раз сократить использование воды за счет повторного использования переработанной воды на производстве. Также это позволит ликвидировать очистные пруды в черте города.