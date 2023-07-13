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Сокращаем выбросы. В Омской области начнется ликвидация четырех крупнейших свалок

13 июля 2023, 07:25
Фото: Город55

В Омской области на ликвидацию четырех свалок потратят 8.2 млрд рублей

Это позволит серьезно снизить нагрузку на омский воздух.

Во время отчета перед Законодательным собранием Виталий Хоценко отметил, что ситуация с экологией в регионе улучшилась, но у жителей все еще есть жалобы на загрязнение воздуха и воды.

«В общении с омичами почувствовал большой запрос на изменение ситуации с экологией. До конца следующего года мы ликвидируем 4 городские свалки, которые формировались с середины прошлого века, миллионы тонн накоплены. 8.2 млрд рублей нам выделили на рекультивацию этих свалок», — сообщил врио губернатора во время выступлений.

Предполагается, что после рекультивации этих свалок, где находится 11,5 млн кубических метров отходов, нагрузка на экологию региона уменьшится на 17 тыс 800 тонн, или на 9% от всех выбросов.

Также Виталий Хоценко отметил, что в регионе вскоре на ОНПЗ введут в эксплуатацию проект «Биосфера», что снизит нагрузку на сети водоснабжения. «Биосфера» позволит предприятию в 17 раз сократить использование воды за счет повторного использования переработанной воды на производстве. Также это позволит ликвидировать очистные пруды в черте города.

На месте свалки в Центральном округе Омска планируют высадить сосновый бор и ивы
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#Омск#Свалки#Экология#Воздух#Вода#Выбросы#Врио губернатора#Рекультивация#Биосфера#Водоснабжение#Очистные пруды#Производство#Общество#Новости#Омская область#Ольга Акамова
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