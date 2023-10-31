По собственному. Илья Лобов ушел с поста главы минприроды Омской области

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Сегодня, 31 октября, ушел в отставку министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов. Как сообщила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева Городу55, он написал заявление по собственному желанию.
С завтрашнего дня, 1 ноября, исполнять обязанности главы ведомства будет первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Палагута.
Напомним, что 44-летний Илья Лобов занимал пост главы министерства Омской области с 2018 года. Его утвердили на эту должность в год, когда губернатором был назначен Александр Бурков. Оба являются уроженцами Свердловской области.
В последнее время работа Лобова вызывала немало критики, а его возможный уход из команды омского правительства после отставки Буркова неоднократно обсуждался СМИ и политическими телеграм-каналами.
Как сообщают источники Города55, в ближайшее время новым министром экологии региона станет выходец из «Российского экологического оператора». Он, к слову, должен подготовить почву для захода на омский рынок нового регоператора. Так, вместо ООО «Магнит» мусором в регионе будет заниматься некое ООО «Экотранс».
Действия Лобова же на посту главы регионального минприроды вызывали неоднозначную реакцию, в том числе и у омичей. Например, в августе 2023 года местных жителей сильно беспокоил продолжающийся режим НМУ, когда в воздухе находили целые «букеты» различных опасных веществ. Министр тогда заявил, что ничего страшного не происходит.