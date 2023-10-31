По собственному. Илья Лобов ушел с поста главы минприроды Омской области

Действия Лобова же на посту главы регионального минприроды вызывали неоднозначную реакцию, в том числе и у омичей. Например, в августе 2023 года местных жителей сильно беспокоил продолжающийся режим НМУ, когда в воздухе находили целые «букеты» различных опасных веществ. Министр тогда заявил, что ничего страшного не происходит.