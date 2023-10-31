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Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

иллюстрация

По собственному. Илья Лобов ушел с поста главы минприроды Омской области

31 октября 2023, 11:48
Фото: Город55
иллюстрация

Илья Лобов покинул пост министра природных ресурсов Омской области

С ноября ведомством будет руководить исполняющий обязанности министра.

Сегодня, 31 октября, ушел в отставку министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов. Как сообщила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева Городу55, он написал заявление по собственному желанию.

С завтрашнего дня, 1 ноября, исполнять обязанности главы ведомства будет первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Палагута.

Напомним, что 44-летний Илья Лобов занимал пост главы министерства Омской области с 2018 года. Его утвердили на эту должность в год, когда губернатором был назначен Александр Бурков. Оба являются уроженцами Свердловской области.

В последнее время работа Лобова вызывала немало критики, а его возможный уход из команды омского правительства после отставки Буркова неоднократно обсуждался СМИ и политическими телеграм-каналами.

Как сообщают источники Города55, в ближайшее время новым министром экологии региона станет выходец из «Российского экологического оператора». Он, к слову, должен подготовить почву для захода на омский рынок нового регоператора. Так, вместо ООО «Магнит» мусором в регионе будет заниматься некое ООО «Экотранс».

Действия Лобова же на посту главы регионального минприроды вызывали неоднозначную реакцию, в том числе и у омичей. Например, в августе 2023 года местных жителей сильно беспокоил продолжающийся режим НМУ, когда в воздухе находили целые «букеты» различных опасных веществ. Министр тогда заявил, что ничего страшного не происходит.

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#Политика#Экология#Омск#Омская область#Минприроды#Отставки и назначения#Новости#Илья Лобов#Алина Ясинская
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