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Ушел из жизни омский тренер по борьбе, самбо и дзюдо Сергей Манаков

В Омске ушел из жизни заслуженный тренер Сергей Манаков

31 октября 2023, 04:38
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

Ушел из жизни омский тренер по борьбе, самбо и дзюдо Сергей Манаков

Он воспитал 10 чемпионов Мира и 5 чемпионов Европы.

В Омске 30 октября ушел из жизни тренер по борьбе, самбо и дзюдо, бывший директор школы олимпийского резерва № 17 Сергей Манаков. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«Сергей Алексеевич подготовил множество именитых спортсменов, в числе которых десять чемпионов Мира, пять чемпионов Европы, две чемпионки СССР, 8 чемпионок России, 22 мастера спорта и 123 кандидата в мастера спорта по самбо и дзюдо. От себя лично и от администрации города приношу самые искренние соболезнования родным и близким Сергея Алексеевича», — написал градоначальник.

Всю свою жизнь Сергей Манаков посвятил омскому спорту. Тренер был удостоен множества наград, имел почетные звания «Отличник народного образования», «Заслуженный тренер России», «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Сергея Манакова.

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#Общество#Спорт#Омск#Смерть#Самбо#Сергей Шелест#Некролог#Тренер#Евгений Игишев
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