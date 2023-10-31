В Омске ушла из жизни профессор ОмГМУ Елена Блинова

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В воскресенье, 29 октября, ушла из жизни профессор кафедры общей гигиены, гигиены детей и подростков, доктор медицинских наук Елена Блинова, сообщили на сайте Омского государственного медицинского университета.
Елена Блинова является автором более 150 научных работ, награждена знаком «Отличник здравоохранения РФ». Основными направлениями ее деятельности были гигиена питания, диетология, гигиена детей и подростков.
«Елена Геннадьевна пользовалась заслуженным авторитетом у коллег и студентов. Ее качества — активность, жизнерадостность, терпимость — были для нас примером и поддержкой. Память о ней навсегда останется в наших сердцах», — рассказали в вузе.
О дате и времени прощания в университете сообщат позднее.
Город55 выражает соболезнования родным и близким Елена Блиновой.