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Доброспас

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2024
Вышел из дома и пропал. В Омске разыскивают сероглазого мужчину в трико и бейсболке
Мужчина вышел из дома в Порт-Артуре и пропал. Родные и близкие не могут связаться с мужчиной. Поиски ведет отряд «Доброспас-Омск».
20 августа, 05:45
Пропал без вести. В Омской области ищут 40-летнего мужчину
Отличительная особенность пропавшего — гипс на левой руке. Сообщить о возможном местоположении можно по телефонам 02 или 8 999 470 10 08.
13 августа, 04:44
Не вернулся из бани. В Омске ищут молодого парня со шрамом и в серых кроссовках
6 августа, 08:10
В Омской области разыскивают худого пенсионера без зубов и в галошах
5 августа, 05:45
В центре Омска утонула 15-летняя школьница
27 июля, 13:49
Нужна помощь. В Омске с февраля ищут без вести пропавшего вахтовика
Региональный поисковый отряд просит помочь в поисках мужчины.
22 июня, 10:58
Ушел из дома и не вернулся. В Омске на прошлой неделе пропал 16-летний подросток
24 мая, 05:58
Искали четыре дня. В Омске нашли исчезнувшего молодого человека на белой иномарке
Поисковики рассказали, что омич жив, но не дают подробностей по поводу того, где находился все это время пропавший.
15 марта, 06:53
В сером пальто. В центре Омска на выходных пропала молодая стройная девушка
Пропавшая до сих пор не вышла на связь, к поискам подключились волонтеры.
5 марта, 09:12
2023
На работу не приехал. В Омской области три дня ищут мужчину в темно-фиолетовой куртке
Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
30 ноября 2023, 09:22
Ушел из дома и не вернулся. В Омске ищут пропавшего 62-летнего мужчину
Омич ушел из дома по улице Москаленко 10 ноября.
25 ноября 2023, 05:04
С дорожной сумкой и рюкзаком. В Омске исчез 14-летний парень в очках
Подростка ищут со вчерашнего дня, но поиски пока не дают результатов.
16 ноября 2023, 10:05
Шрам под глазом, отсутствуют зубы. В Омске ищут 31-летнего пропавшего мужчину
Омич ушел из дома 8 октября и до настоящего времени не вернулся.
31 октября 2023, 03:19
Документы лежали на улице. В Омске ищут двух пропавших мужчин
Документы одного из них нашли прохожие в Амурском поселке.
28 октября 2023, 10:38
Массово пропадают люди. В Омской области ищут сразу троих потерявшихся мужчин
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавших просят позвонить на номера поисково-спасательного отряда или обратиться в полицию.
18 октября 2023, 03:33
Ушла и не вернулась. В Омской области исчезла девушка с татуировкой на шее
Поиски ведутся уже четыре дня.
5 октября 2023, 06:50
Пропал человек. Под Омском ищут мужчину с закрытым глазом
22 сентября 2023, 08:35
Пропал человек. В Омске ищут 77-летнего дедушку
Мужчина вышел из дома около 4 часов утра.
8 августа 2023, 08:09
В Омской области больше суток ищут 20-летнюю девушку в серых широких штанах
Последний раз ее видели в Полтавском районе.
3 июля 2023, 06:59
В Омске ищут женщину, пропавшую две недели назад
Приметы омички: рост около 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза, шрам на кисти правой руки.
12 июня 2023, 08:53

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