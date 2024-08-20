Вышел из дома и пропал. В Омске разыскивают сероглазого мужчину в трико и бейсболке

Мужчина вышел из дома в Порт-Артуре и пропал. Родные и близкие не могут связаться с мужчиной. Поиски ведет отряд «Доброспас-Омск».