Год на реставрацию. Омский минкульт через суд добился ремонта особняка на Ленина

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
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Updated Сегодня, 08:31
Омское министерство культуры может праздновать очередную победу. В Арбитражном суде удовлетворили его иск к двум индивидуальным предпринимателям — Карине Карапетян и Артуру Карапетяну, а также акционерному обществу «Омское лекарство». В суд минкульт пошел из-за одного из старейших зданий на Любинском проспекте, которое является объектом культурного наследия регионального значения «Дом купчихи А. Г. Волковой».
В 2022-м сотрудники министерства в ходе проверки здания на Ленина, 7 выявили многочисленные нарушения: в частности, на фасаде и в цоколе были трещины, разрушилась штукатурка, повредился лепной декор, разрушилась кирпичная кладка фронтонов, повреждена была и лестница в подвал. Из-за возгорания воздуховода на здании нарушен штукатурный слой стены на восточном фасаде. В итоге Артуру Карапетяну объявили предостережение и обязали обеспечить содержание объекта в надлежащем техническом и санитарном состоянии.
Но этого не произошло, поэтому минкульт обратился в суд. Теперь предприниматели Карине и Артур Карапетяны и АО «Омское лекарство» должны выполнить ремонтно-реставрационные работы в здании на Ленина в течение одного года с момента вступления в силу судебного решения.
Добавим, что здание на Ленина, 7 построили в конце 1870-х — начале 1880-х годов. На госохрану как памятник истории и культуры регионального значения его поставили в 1980 году. За свою историю дом неоднократно реконструировался, в ходе одной из реконструкций были сделаны пристройки с дворовой стороны для размещения дополнительных лестниц и появился мансардный этаж. Сегодня здание занимают многочисленные рестораны, студия растяжки, магазин и компьютерный клуб.