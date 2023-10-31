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В Омске историческое здание на Любинском обязали отремонтировать за один год

Год на реставрацию. Омский минкульт через суд добился ремонта особняка на Ленина

31 октября 2023, 08:29
Фото: yandex.ru/maps/

В Омске историческое здание на Любинском обязали отремонтировать за один год

Проверку здания на Ленина, 7 специалисты минкультуры проводили год назад.

Омское министерство культуры может праздновать очередную победу. В Арбитражном суде удовлетворили его иск к двум индивидуальным предпринимателям — Карине Карапетян и Артуру Карапетяну, а также акционерному обществу «Омское лекарство». В суд минкульт пошел из-за одного из старейших зданий на Любинском проспекте, которое является объектом культурного наследия регионального значения «Дом купчихи А. Г. Волковой».

В 2022-м сотрудники министерства в ходе проверки здания на Ленина, 7 выявили многочисленные нарушения: в частности, на фасаде и в цоколе были трещины, разрушилась штукатурка, повредился лепной декор, разрушилась кирпичная кладка фронтонов, повреждена была и лестница в подвал. Из-за возгорания воздуховода на здании нарушен штукатурный слой стены на восточном фасаде. В итоге Артуру Карапетяну объявили предостережение и обязали обеспечить содержание объекта в надлежащем техническом и санитарном состоянии.

Но этого не произошло, поэтому минкульт обратился в суд. Теперь предприниматели Карине и Артур Карапетяны и АО «Омское лекарство» должны выполнить ремонтно-реставрационные работы в здании на Ленина в течение одного года с момента вступления в силу судебного решения.

Добавим, что здание на Ленина, 7 построили в конце 1870-х — начале 1880-х годов. На госохрану как памятник истории и культуры регионального значения его поставили в 1980 году. За свою историю дом неоднократно реконструировался, в ходе одной из реконструкций были сделаны пристройки с дворовой стороны для размещения дополнительных лестниц и появился мансардный этаж. Сегодня здание занимают многочисленные рестораны, студия растяжки, магазин и компьютерный клуб.

Ранее Город55 рассказывал, что по требованию минкульта в Омске также отремонтируют здание бывшей обувной фабрики «Луч», столетний дом на Рабиновича и деревянный дом на улице Красных зорь.

В Омске ремонтная мастерская согласилась починить столетний дом на улице Красных зорь
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#Ремонт#Омск#Арбитражный суд#Минкультуры#Новости#Историческое здание#Реставрация#Юлия Истомина#Объект культурного наследия
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