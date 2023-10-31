Год на реставрацию. Омский минкульт через суд добился ремонта особняка на Ленина

Добавим, что здание на Ленина, 7 построили в конце 1870-х — начале 1880-х годов. На госохрану как памятник истории и культуры регионального значения его поставили в 1980 году. За свою историю дом неоднократно реконструировался, в ходе одной из реконструкций были сделаны пристройки с дворовой стороны для размещения дополнительных лестниц и появился мансардный этаж. Сегодня здание занимают многочисленные рестораны, студия растяжки, магазин и компьютерный клуб.