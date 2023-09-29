Разошлись мирно. В Омске отремонтируют разрушающийся столетний дом на Рабиновича

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
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Updated Сегодня, 08:31
В Арбитражном суде Омской области завершилось рассмотрение искового заявления регионального минкультуры к департаменту имущественных отношений городской администрации. В суд минкульт обратился из-за двухэтажного здания по улице Рабиновича, 88, которое признано объектом культурного наследия регионального значения. Известен дом тем, что в нем размещалась конспиративная квартира и штаб района восстания большевиков, произошедшего 22 декабря 1918 года.
Сторонам удалось договориться о заключении мирового соглашения. Его условия следующие.
Во-первых, нужно установить в течение шести месяцев информационную табличку на объекте культурного наследия — «Дом, где размещалась конспиративная квартира и штаб района восстания 22 декабря 1918 г.». Во-вторых, до 31 декабря 2025 года депимущества должен разработать и согласовать проект ремонтно-реставрационных работ по сохранению двухэтажного здания. В-третьих, следует провести ремонтно-реставрационные работы в срок до 31 декабря 2030 года. Проводиться они будут на бюджетные средства.
Отметим, что состояние бывшей конспиративной квартиры сегодня оставляет желать лучшего. Дом уже несколько лет заброшен. Но департамент имущественных отношений ждет коммерческие предложения по дальнейшему использованию здания на Рабиновича и готов перевести его из жилого в нежилое.
Ранее Город55 рассказывал о судебной тяжбе омского минкульта с компанией депутата Госдумы Игоря Антропенко. ООО «Луч» по решению суду должно отремонтировать производственный корпус бывшей обувной фабрики на улице Интернациональная. Здание, признанное объектом культурного наследия, в настоящий момент не эксплуатируется.