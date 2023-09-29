Разошлись мирно. В Омске отремонтируют разрушающийся столетний дом на Рабиновича

Во-первых, нужно установить в течение шести месяцев информационную табличку на объекте культурного наследия — «Дом, где размещалась конспиративная квартира и штаб района восстания 22 декабря 1918 г.». Во-вторых, до 31 декабря 2025 года депимущества должен разработать и согласовать проект ремонтно-реставрационных работ по сохранению двухэтажного здания. В-третьих, следует провести ремонтно-реставрационные работы в срок до 31 декабря 2030 года. Проводиться они будут на бюджетные средства.