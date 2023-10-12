В Омске ремонтная мастерская согласилась починить столетний дом на улице Красных зорь

Омскому минкульту удалось добиться ремонта очередного объекта культурного наследия. На этот раз министерство пошло в Арбитражный суд Омской области из-за одноэтажного здания, расположенного по улице Красных Зорь, 22. Жилой дом признан объектом культурного наследия регионального значения, сейчас его занимает мастерская по ремонту стиральных и посудомоечных машин «Якорь». С внеплановым инспекционным визитом ведомство побывало у ООО «Якорь» в марте этого года.