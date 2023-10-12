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В Омске ремонтная мастерская согласилась починить столетний дом на улице Красных зорь

В Омске ремонтная мастерская согласилась починить столетний дом на улице Красных зорь

12 октября 2023, 09:18
Фото: yandex.ru/maps
Одноэтажное здание признано объектом культурного наследия.

Омскому минкульту удалось добиться ремонта очередного объекта культурного наследия. На этот раз министерство пошло в Арбитражный суд Омской области из-за одноэтажного здания, расположенного по улице Красных Зорь, 22. Жилой дом признан объектом культурного наследия регионального значения, сейчас его занимает мастерская по ремонту стиральных и посудомоечных машин «Якорь». С внеплановым инспекционным визитом ведомство побывало у ООО «Якорь» в марте этого года.

Стороны — министерство культуры Омской области и ООО «Якорь» — смогли договориться о заключении мирового соглашения со следующими условиями. В течение шести месяцев компания должна установить информационную табличку на памятнике истории и культуры. На разработку и согласование проекта ремонтно-реставрационных работ отводится срок до 31 декабря 2024 года. Сами ремонтно-реставрационные работы следует выполнить до 31 декабря 2026 года.

Компания «Якорь» зарегистрирована в Омске и специализируется на ремонте бытовой техники. Директором и учредителем фирмы является Борис Азовский.

Отметим, что в последний месяц минкульту также удалось добиться реставрации здания бывшей обувной фабрики «Луч», которое принадлежит депутату Игорю Антропенко. Мирное соглашение ведомство заключило с департаментом имущественных отношений. Последнему нужно отремонтировать двухэтажный заброшенный дом на Рабиновича, где размещалась конспиративная квартира и штаб района восстания большевиков.

Разошлись мирно. В Омске отремонтируют разрушающийся столетний дом на Рабиновича
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#Омск#Арбитражный суд#Минкультуры#Новости#Историческое здание#Реставрация#Юлия Истомина#Объект культурного наследия
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