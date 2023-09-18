В Омске компанию Антропенко обязали отреставрировать здание бывшей фабрики «Луч»

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Арбитражный суд Омской области рассмотрел исковое заявление регионального министерства культуры к ООО «Луч», учредителями которого являются депутат Госдумы Игорь Антропенко и Виталий Тихачев.
Через суд минкульту удалось обязать компанию отремонтировать производственный корпус бывшей обувной фабрики «Луч», который находится на улице Интернациональная, 29 и в настоящий момент не эксплуатируется. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения.
Теперь компании Антропенко придется в течение нескольких лет выполнить следующие действия. Во-первых, за шесть месяцев с момента вступления решения суда в законную силу установить на здании информационную надпись «Производственный корпус обувной фабрики. Модерн. промышл. архитектуры». До 31 августа 2024 года дается время на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ с приспособлением под современное использование. До 31 декабря 2026 года установлен срок на выполнение реставрации здания бывшей фабрики и благоустройство прилегающей территории.
Решение пока не вступило в законную силу, поэтому ООО «Луч» может его обжаловать.
Напомним, что трехэтажное здание бывшей обувной фабрики и земельный участок под ним с кадастровым номером 55:36:040116:137 принадлежит компании «Луч». Территория в настоящий момент огорожена забором. Антропенко на этом участке ранее планировал построить гостиничный комплекс, и в целом разрешенный вид использования позволяет это сделать. Участок площадью 9005 кв. м предназначен под гостиницы, административные здания и офисы коммерческих организаций. Вопросом только остается, как именно Антропенко собирается воплощать эти планы с действующими охранными требованиями.