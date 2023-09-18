В Омске компанию Антропенко обязали отреставрировать здание бывшей фабрики «Луч»

Теперь компании Антропенко придется в течение нескольких лет выполнить следующие действия. Во-первых, за шесть месяцев с момента вступления решения суда в законную силу установить на здании информационную надпись «Производственный корпус обувной фабрики. Модерн. промышл. архитектуры». До 31 августа 2024 года дается время на разработку проекта ремонтно-реставрационных работ с приспособлением под современное использование. До 31 декабря 2026 года установлен срок на выполнение реставрации здания бывшей фабрики и благоустройство прилегающей территории.