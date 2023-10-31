«Для надежности». Жители омских Нефтяников на день останутся без воды

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Как сообщили в пресс-службе городского водоканала, ремонтные работы необходимы для обеспечения надежного водоснабжения на участке.
Так, 7 ноября с 10:00 до 20:00 воды не будет по следующим адресам:
Напомним, что недавно жители одного из районов города пожаловались на частые перебои с горячей водой. По словам омичей, в домах на улице Романенко в Чкаловском поселке регулярные отключения происходят несмотря на «минусовую температуру».