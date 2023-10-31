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Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

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Updated Сегодня, 08:51

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«Для надежности». Жители омских Нефтяников на день останутся без воды

31 октября 2023, 08:49
Фото: 1MI
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Стало известно, в каких домах Омска снова отключат воду

Работы на водопроводе по адресу Мира, 62 будут проводиться 7 ноября.

Как сообщили в пресс-службе городского водоканала, ремонтные работы необходимы для обеспечения надежного водоснабжения на участке.

Так, 7 ноября с 10:00 до 20:00 воды не будет по следующим адресам:

  • Ул. Малунцева 19а, 17а, 23а;
  • Ул. Мира 62, 64.

Напомним, что недавно жители одного из районов города пожаловались на частые перебои с горячей водой. По словам омичей, в домах на улице Романенко в Чкаловском поселке регулярные отключения происходят несмотря на «минусовую температуру».

«Каждую неделю у них авария». Омичи снова пожаловались на перебои с горячей водой
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#Омск#Омская область#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Вода#Водопровод#Отключение горячей воды#Отключение#Анастасия Баянова
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