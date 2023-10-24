«Каждую неделю у них авария». Омичи снова пожаловались на перебои с горячей водой

Posted 24 октября, 12:04
Published 24 октября, 12:04
Modified 25 октября, 06:47
Updated 25 октября, 06:47
В редакцию Города55 обратились жители Чкаловского поселка. Они рассказали, что отключения горячей воды происходят постоянно, начиная со 2 августа — времени проведения на участке обязательных ремонтных работ. В управляющей компании «Уют» на жалобы местных жителей не реагируют.
«Каждую неделю остаемся без горячей воды и отопления на весь день. В управляющей компании „Уют“ хамят, кричат и информации никакой не дают, до тепловой не дозвониться! Раз четвертый с начала отопительного сезона такая история. Воду отключали со 2 по 16 августа, чтобы проверить все необходимое, но, почему-то, 1 сентября дети пошли в школу мытые в тазиках», — рассказал житель одного из домов.
Даже если из крана течет горячая вода, она, по словам местных жителей, ржавая и загрязненная. Кроме того, омичи упомянули и о перебоях с отоплением. Несмотря на то, что отопительный сезон давно начался, а на улице уже идет снег и держится стабильная «минусовая» температура, в домах на улице Романенко холодные батареи.
«На дворе уже 23 октября и каждую неделю у них авария… Надоело! Это издевательство над людьми! Уже снег лежит, а мы приходим с холодной улицы, в холодную квартиру и даже помыться не получается, так как нет горячей воды, либо она ничем от жидких отходов не отличается!» — добавил омич.