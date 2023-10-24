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Posted 24 октября, 12:04

Published 24 октября, 12:04

Modified 25 октября, 06:47

Updated 25 октября, 06:47

Иллюстрация

«Каждую неделю у них авария». Омичи снова пожаловались на перебои с горячей водой

24 октября 2023, 12:04
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Омичи рассказали о перебоях с водой, начавшихся еще в августе

По словам жителей улицы Романенко, регулярные перебои с водой происходят из-за аварий на одном и том же месте.

В редакцию Города55 обратились жители Чкаловского поселка. Они рассказали, что отключения горячей воды происходят постоянно, начиная со 2 августа — времени проведения на участке обязательных ремонтных работ. В управляющей компании «Уют» на жалобы местных жителей не реагируют.

«Каждую неделю остаемся без горячей воды и отопления на весь день. В управляющей компании „Уют“ хамят, кричат и информации никакой не дают, до тепловой не дозвониться! Раз четвертый с начала отопительного сезона такая история. Воду отключали со 2 по 16 августа, чтобы проверить все необходимое, но, почему-то, 1 сентября дети пошли в школу мытые в тазиках», — рассказал житель одного из домов.

Даже если из крана течет горячая вода, она, по словам местных жителей, ржавая и загрязненная. Кроме того, омичи упомянули и о перебоях с отоплением. Несмотря на то, что отопительный сезон давно начался, а на улице уже идет снег и держится стабильная «минусовая» температура, в домах на улице Романенко холодные батареи.

«На дворе уже 23 октября и каждую неделю у них авария… Надоело! Это издевательство над людьми! Уже снег лежит, а мы приходим с холодной улицы, в холодную квартиру и даже помыться не получается, так как нет горячей воды, либо она ничем от жидких отходов не отличается!» — добавил омич.
Цвета заварки. Омичи почти два месяца живут с ржавой горячей водой
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#Омск#Горячая вода#Отключение воды#Новости#Вода#Отключение горячей воды#Отключение#Ржавая вода#Анастасия Баянова#Перебои с водой
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