«Каждую неделю у них авария». Омичи снова пожаловались на перебои с горячей водой

Даже если из крана течет горячая вода, она, по словам местных жителей, ржавая и загрязненная. Кроме того, омичи упомянули и о перебоях с отоплением. Несмотря на то, что отопительный сезон давно начался, а на улице уже идет снег и держится стабильная «минусовая» температура, в домах на улице Романенко холодные батареи.