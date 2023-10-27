Не первый случай. Житель Омской области напал на дачницу и попытался изнасиловать

Следствие установило, что 21 мая 2023 года 34-летняя женщина приехала на дачу, однако около СНТ на нее напал неизвестный и попытался изнасиловать. Потерпевшая начала кричать, на что сбежались люди и злоумышленник скрылся, не успев довести задуманное до конца. В этот же день женщина обратилась в полицию.