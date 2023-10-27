Не первый случай. Житель Омской области напал на дачницу и попытался изнасиловать

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:35
Следствие установило, что 21 мая 2023 года 34-летняя женщина приехала на дачу, однако около СНТ на нее напал неизвестный и попытался изнасиловать. Потерпевшая начала кричать, на что сбежались люди и злоумышленник скрылся, не успев довести задуманное до конца. В этот же день женщина обратилась в полицию.
На следующий день она отправилась на место происшествия вместе с сотрудниками правоохранительных органов и на том же месте увидела подозреваемого. Мужчина был задержан. Более того, во время расследования этого преступления было установлено, что месяцем ранее, 27 апреля, житель области напал на 16-летнюю девушку и совершил насильственные действия сексуального характера в мкр. Входная.
По факту этих преступлений возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование) и п., а ч.3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), мужчине грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. Сейчас материалы дела готовятся к передаче в суд для рассмотрения.