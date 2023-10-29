Десятки домов в Омске на сутки останутся без воды. Публикуем адреса

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
ОмскВодоканал предупреждает об отключении воды 1 ноября. Рабочим потребуются сутки, чтобы заменить аварийный участок водопровода от здания №223 по улице Богдана Хмельницкого до Масленникова. Старт — полночь среды.
Машины с питьевой водой установят с 10:00 у домов №160 и №220 по Богдана Хмельцкого. Транспорт пробудет на месте до окончания работ.
Ниже публикуем полный список адресов, попадающих под отключение воды: