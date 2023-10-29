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Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

иллюстрация

Десятки домов в Омске на сутки останутся без воды. Публикуем адреса

29 октября 2023, 07:36
Фото: 1MI
иллюстрация

1 ноября в Омске отключат воду на Богдана Хмельницкого

Причина отключения — ремонтные работы.

ОмскВодоканал предупреждает об отключении воды 1 ноября. Рабочим потребуются сутки, чтобы заменить аварийный участок водопровода от здания №223 по улице Богдана Хмельницкого до Масленникова. Старт — полночь среды.

Машины с питьевой водой установят с 10:00 у домов №160 и №220 по Богдана Хмельцкого. Транспорт пробудет на месте до окончания работ.

Ниже публикуем полный список адресов, попадающих под отключение воды:

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#Общество#Город#Омск#Отключение воды#Новости#Вода#Отключение
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