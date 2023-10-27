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До 45 тысяч рублей. В Омске выросла средняя предлагаемая зарплата

27 октября 2023, 03:10
Фото: 1MI
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Стал известен размер средней зарплаты, которую работодатели предлагают омичам

Специалисты по подбору персонала рассказали, кому в регионе готовы платить «выше рынка».

Работодатели в Омской области в среднем готовы предложить зарплату в размере 44 791 рубль. Такую цифру опубликовали аналитики сайта по поиску вакансий hh.ru, подводя итоги сентября. Специалисты рассказали, кому в регионе готовы платить «выше рынка».

Самые высокие зарплаты предлагают в сфере сельского хозяйства — в среднем 113 859 рублей. Далее идут «Добыча сырья» (109 479 рублей), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (102 998 рублей), «Транспорт, логистика, перевозки» (76 809 рублей) и «Высший и средний менеджмент» (74 719 рублей).

А наиболее низкие зарплаты в Омской области на данный момент предлагают специалистам в туризме и ресторанном деле (30 979 рублей, в среднем) и в науке и образовании (31 575 рублей).

Ранее больше половины омичей признались, что их зарплата не покрывает основные траты. Только 20% жителей рассказали, что их вполне устраивает существующий уровень дохода.

Хоть на улице проси. Большинству омичей еле хватает зарплаты на основные нужды
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