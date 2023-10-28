Остался сын. В Омском районе простятся с мобилизованным, погибшим в СВО

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В селе Троицкого Омского района простятся с 33-летним военнослужащим Ринатом Хамидулиным, погибшим в специальной военной операции, сообщили в администрации сельского поселения.
Ринат Хамидулин окончил Троицкую школу, в Омском сельскохозяйственном техникуме получил профессию агроном. Мужчина был мобилизован в ряды Вооруженных сил. 15 октября старший разведчик погиб в бою.
«Невосполнимая утрата легла на плечи всех, кто знал и любил Рината. Администрация Троицкого сельского поселения выражает глубокое соболезнование родным и близким Хамидулина Рината Равильевича. Вечная память герою!» — сообщили в троицкой администрации.
У военнослужащего остался сын.
Прощание с Ринатом Хамидулиным пройдет в понедельник, 30 октября, в 12 часов в СДК «Троицкий» (Мемориал), по адресу: с. Троицкое, ул. Новая, 36 а.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Рината Хамидулина.