Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Иллюстрация

Остался сын. В Омском районе простятся с мобилизованным, погибшим в СВО

28 октября 2023, 11:24
Фото: 1MI
Иллюстрация

В зоне спецоперации погиб 33-летний мобилизованный из омского села Троицкое

Старший разведчик Ринат Хамидулин погиб в бою 15 октября. Похороны пройдут в понедельник, 30 октября.

В селе Троицкого Омского района простятся с 33-летним военнослужащим Ринатом Хамидулиным, погибшим в специальной военной операции, сообщили в администрации сельского поселения.

Ринат Хамидулин окончил Троицкую школу, в Омском сельскохозяйственном техникуме получил профессию агроном. Мужчина был мобилизован в ряды Вооруженных сил. 15 октября старший разведчик погиб в бою.

«Невосполнимая утрата легла на плечи всех, кто знал и любил Рината. Администрация Троицкого сельского поселения выражает глубокое соболезнование родным и близким Хамидулина Рината Равильевича. Вечная память герою!» — сообщили в троицкой администрации.

У военнослужащего остался сын.

Прощание с Ринатом Хамидулиным пройдет в понедельник, 30 октября, в 12 часов в СДК «Троицкий» (Мемориал), по адресу: с. Троицкое, ул. Новая, 36 а.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Рината Хамидулина.

На стенах омской школы появилась памятная доска награжденному посмертно участнику СВО
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Украина#Смерть#Прощание#Память#Погибший#Мобилизация#Независимость#Евгений Игишев
Подпишитесь
Вытащили 7-сантиметровый тромб. Омские врачи спасли мужчину от обширного инсульта
Сегодня, 06:12
Как у Владимира Путина. В Омске за 655 тысяч продают раритетную «Волгу»
Сегодня, 08:26
Зарплаты до 59 тысяч. В омском минимущества опубликовали три десятка вакансий
Сегодня, 03:17
«Культурное неравенство». Омичка заявила, что не может уехать вечером из центра домой
Вчера, 14:16
«Авангард» обменял Дмитрия Соловьева на игрока «Спартака» Марка Вербу
Сегодня, 03:00