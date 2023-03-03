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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

На стенах омской школы появилась памятная доска награжденному посмертно участнику СВО

3 марта 2023, 12:18
Фото: пресс-служба администрации Омска
Мемориальную доску посвятили выпускнику школы № 160 Александру Глебову, посмертно награжденному орденом Мужества.

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что сегодня в школе № 160 прошло торжественное открытие мемориальной доски на фасаде школы. Посвящена она Кавалеру ордена Мужества, награжденному посмертно — Александру Глебову. Старший лейтенант когда-то был учеником школы в Береговом.

Почтить Александра, погибшего в ходе спецоперации, собрались близкие люди, военные и официальные лица.

С 2013 года он был командиром учебного взвода в мотострелковой роте. В 2016 году перешел на службу в танковый батальон. С 2019 его назначили заместителем командира роты по вооружению другой танковой роты Центрального военного округа. С начала СВО Александр был на передовой.

Фото: пресс-служба администрации Омска
#Дарья Зыкова#Память#Мемориальная доска#Сво#Орден Мужества#Общество#Город#Спецоперация#Новости#Омская область#Омск
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