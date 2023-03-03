На стенах омской школы появилась памятная доска награжденному посмертно участнику СВО

С 2013 года он был командиром учебного взвода в мотострелковой роте. В 2016 году перешел на службу в танковый батальон. С 2019 его назначили заместителем командира роты по вооружению другой танковой роты Центрального военного округа. С начала СВО Александр был на передовой.