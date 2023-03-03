На стенах омской школы появилась памятная доска награжденному посмертно участнику СВО

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Пресс-служба администрации Омска сообщила, что сегодня в школе № 160 прошло торжественное открытие мемориальной доски на фасаде школы. Посвящена она Кавалеру ордена Мужества, награжденному посмертно — Александру Глебову. Старший лейтенант когда-то был учеником школы в Береговом.
Почтить Александра, погибшего в ходе спецоперации, собрались близкие люди, военные и официальные лица.
С 2013 года он был командиром учебного взвода в мотострелковой роте. В 2016 году перешел на службу в танковый батальон. С 2019 его назначили заместителем командира роты по вооружению другой танковой роты Центрального военного округа. С начала СВО Александр был на передовой.