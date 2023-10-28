«Авангард» обменял Дмитрия Соловьева на игрока «Спартака» Марка Вербу

Контракт с Вербой рассчитан до конца нынешнего сезона. В «Авангарде» нападающий будет играть под № 43. В КХЛ Марк Верба провел 85 матчей, в которых набрал 7 (6+1) очков. Помимо «Спартака», хоккеист также выступал за «Адмирал», московское «Динамо», «Витязь» и другие клубы.