«Авангард» обменял Дмитрия Соловьева на игрока «Спартака» Марка Вербу

Posted Сегодня, 03:00
Published Сегодня, 03:00
Modified Сегодня, 03:02
Updated Сегодня, 03:02
Омский ХК «Авангард» обменялся с московским «Спартаком» нападающими. В столицу отправится 21-летний форвард Дмитрий Соловьев, а за «ястребов» теперь будет выступать Марк Верба, сообщается на сайте хоккейного клуба.
«Верба — силовой форвард, который может как постоять за партнеров по команде, так и оказывать давление на соперников. 248 силовых приемов за 85 матчей в КХЛ — эти цифры говорят о многом. Его отличают самоотверженность и характер, эти качества крайне важны», — рассказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
Контракт с Вербой рассчитан до конца нынешнего сезона. В «Авангарде» нападающий будет играть под № 43. В КХЛ Марк Верба провел 85 матчей, в которых набрал 7 (6+1) очков. Помимо «Спартака», хоккеист также выступал за «Адмирал», московское «Динамо», «Витязь» и другие клубы.
Дмитрий Соловьев провел 15 матчей за «Омские Крылья» в этом сезоне и набрал 6 очков. Нападающий забил одну шайбу и отдал пять результативных передач.
Ранее Город55 сообщал, что бывший игрок омского «Авангарда» Иван Мирошниченко вошел в десятку перспективных игроков Восточной конференции АХЛ. В настоящие время хоккеист выступает за «Херши Беарс», фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталс».