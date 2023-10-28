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Омский «Авангард» и московский «Спартак» обменялись нападающими

«Авангард» обменял Дмитрия Соловьева на игрока «Спартака» Марка Вербу

28 октября 2023, 03:00
Фото: ХК Авангард

Омский «Авангард» и московский «Спартак» обменялись нападающими

Контракт с 25-летним нападающим Вербой рассчитан до конца нынешнего сезона.

Омский ХК «Авангард» обменялся с московским «Спартаком» нападающими. В столицу отправится 21-летний форвард Дмитрий Соловьев, а за «ястребов» теперь будет выступать Марк Верба, сообщается на сайте хоккейного клуба.

«Верба — силовой форвард, который может как постоять за партнеров по команде, так и оказывать давление на соперников. 248 силовых приемов за 85 матчей в КХЛ — эти цифры говорят о многом. Его отличают самоотверженность и характер, эти качества крайне важны», — рассказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

Контракт с Вербой рассчитан до конца нынешнего сезона. В «Авангарде» нападающий будет играть под № 43. В КХЛ Марк Верба провел 85 матчей, в которых набрал 7 (6+1) очков. Помимо «Спартака», хоккеист также выступал за «Адмирал», московское «Динамо», «Витязь» и другие клубы.

Дмитрий Соловьев провел 15 матчей за «Омские Крылья» в этом сезоне и набрал 6 очков. Нападающий забил одну шайбу и отдал пять результативных передач.

Ранее Город55 сообщал, что бывший игрок омского «Авангарда» Иван Мирошниченко вошел в десятку перспективных игроков Восточной конференции АХЛ. В настоящие время хоккеист выступает за «Херши Беарс», фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталс».

Экс-игрок омского «Авангарда» Мирошниченко вошел в топ-10 хоккеистов востока АХЛ
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#Спорт#Хоккей#Авангард#КХЛ#Контракт#Нападающий#Очки#Спартак#Евгений Игишев#Антон Курьянов#Генеральный менеджер#Обмен
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