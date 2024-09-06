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Компенсация морального ущерба

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2024
Омский суд обязал школу выплатить компенсацию ребенку, которого избил одноклассник
Суд взыскал моральную компенсацию со школы в Калачинском районе и родителей ученика, который избил одноклассника до черепно-мозговой травмы.
6 сентября, 06:31
2023
Пострадал ребенок. Пьяный омич устроил жуткое ДТП и отделался штрафом
27 ноября 2023, 10:54
Житель Омской области добился компенсации только спустя два года после серьезного ДТП
Гражданским делом по иску прокурора занимался Тевризский районный суд Омской области.
25 октября 2023, 11:43
«Уральские авиалинии» выплатили компенсации почти всем пассажирам рейса Сочи-Омск
29 сентября 2023, 09:50
Омская пенсионерка упала в трамвае и отсудила у перевозчика 200 000 рублей
Гражданское дело по иску прокуратуры рассмотрел Первомайский районный суд города Омска.
12 сентября 2023, 08:46
Разбирались три года. В Омской области осудили мужчину, погубившего пассажира
Водитель сел за руль пьяным, но это не помешало ему взять попутчика. Теперь его осудили за смертельное ДТП.
3 июля 2023, 06:47

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