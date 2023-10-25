Продавцы, водители и менеджеры по продажам. Каких специалистов не хватает в Омске

Posted 25 октября, 02:20
Published 25 октября, 02:20
Modified 25 октября, 02:23
Updated 25 октября, 02:23
Специалисты по подбору персонала проанализировали рынок труда в Омской области в октября и выяснили, каких работников не хватает больше всего. По данным сайта hh.ru, в настоящее время в регионе представлено больше 15 тысяч активных вакансий.
В Омской области наибольшее количество предложений о работе в октябре открыто для продавцов-консультантов и продавцов-кассиров (7% от всего объема активных вакансий в указанный месяц). Далее, на втором месте по востребованности менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами, а также водители (по 5%).
В двадцатку самых востребованных специалистов также попали повара, машинисты, разнорабочие, слесари и другие работники. Список топ-20 публикуем в таблице ниже, где индекс показывает соотношение количества активных резюме к количеству активных вакансий. Норма для рынка труда — 4 — 7,9 резюме на вакансию, значения ниже 4-х говорят о дефиците кадров, выше 7,9 — о профиците кадров.
Ранее Город55 рассказывал, что в министерство образования Омской области требуются сотрудники. В ведомстве готовы предложить зарплату до 50 тысяч рублей.