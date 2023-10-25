Продавцы, водители и менеджеры по продажам. Каких специалистов не хватает в Омске

В Омской области наибольшее количество предложений о работе в октябре открыто для продавцов-консультантов и продавцов-кассиров (7% от всего объема активных вакансий в указанный месяц). Далее, на втором месте по востребованности менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами, а также водители (по 5%).