Зарплата до 50 тысяч рублей. В омском минобре требуются сотрудники

Posted 24 октября, 02:43
Published 24 октября, 02:43
Modified 24 октября, 02:45
Updated 24 октября, 02:45
Министерство образования Омской области сегодня, 24 октября, опубликовало свежие вакансии. В ведомстве требуются главные специалисты и консультанты. Заявки от кандидатов принимают до 13 ноября.
Вакансии для главных специалистов открыты в департаменте дошкольного, общего, дополнительного образования, департаменте правового развития, управлении профессионального образования. Предусмотрен конкурсный отбор. Главным специалистам обещают зарплату от 36 000 до 43 000 рублей.
В административном департаменте требуется консультант. Будущему сотруднику готовы предложить зарплату от 38 000 до 50 000 рублей.
Кандидатам необходимо иметь высшее образование не ниже бакалавриата, опыт государственной службы, знать законы Российской Федерации.
Ранее Город55 рассказывал, что в Лесхоз Омской области ищут сотрудников на зарплату до 49 тысяч рублей.