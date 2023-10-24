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Posted 24 октября, 02:43

Published 24 октября, 02:43

Modified 24 октября, 02:45

Updated 24 октября, 02:45

Иллюстрация

Зарплата до 50 тысяч рублей. В омском минобре требуются сотрудники

24 октября 2023, 02:43
Фото: Midjourney
Иллюстрация

В минобре Омской области ищут сотрудников на зарплату до 50 тысяч

Вакансии предусматривают конкурсный отбор. От кандидатов требуется высшее образование и опыт госслужбы.

Министерство образования Омской области сегодня, 24 октября, опубликовало свежие вакансии. В ведомстве требуются главные специалисты и консультанты. Заявки от кандидатов принимают до 13 ноября.

Вакансии для главных специалистов открыты в департаменте дошкольного, общего, дополнительного образования, департаменте правового развития, управлении профессионального образования. Предусмотрен конкурсный отбор. Главным специалистам обещают зарплату от 36 000 до 43 000 рублей.

В административном департаменте требуется консультант. Будущему сотруднику готовы предложить зарплату от 38 000 до 50 000 рублей.

Кандидатам необходимо иметь высшее образование не ниже бакалавриата, опыт государственной службы, знать законы Российской Федерации.

Ранее Город55 рассказывал, что в Лесхоз Омской области ищут сотрудников на зарплату до 49 тысяч рублей.

Зарплата до 49 тысяч. В омский Лесхоз требуются главные и ведущие специалисты
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#Образование#Работа#Омск#Омская область#Зарплата#Министерство#Вакансии#Госслужба#Евгений Игишев
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