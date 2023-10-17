Омские депутаты одобрили дату дополнительных выборов в Горсовет

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Published Сегодня, 09:55
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В Омском городском Совете сегодня, 17 октября, прошло очередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Одним из пунктов повестки было обсуждение даты дополнительных выборов: омичам предстоит решить судьбу одного мандата, освободившегося 5 сентября со смертью первого вице-председателя ГС Виталия Путинцева.
Глава территориальной избирательной комиссии по Ленинскому административному округу Омска Лариса Тюшкевич рассказала депутатам, что оптимальная дата выборов — 14 января 2024 года. Из требований федерального законодательства вытекает, что ближайший Единый день голосования, 8 сентября 2024 года, — слишком поздняя дата: выборы нужно провести не позже чем через год после того, как мандат остался бесхозным. Значит, они должны состояться не позже 8 апреля (за 5 месяцев до Единого дня голосования). При этом 17 марта пройдут выборы президента, а избирательная компания перед ними стартует не позже 22 декабря 2023 года.
— Принимая во внимание изложенное, учитывая сроки проведения избирательных действий на выборах президента Российской Федерации, оптимальной датой проведения дополнительных выборов депутата Омского городского совета представляется 14 января 2024 года, — объяснила глава ТИКа.
Депутаты единогласно одобрили это предложение. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета. Отметим, что такие решения должны приниматься не позже, чем за 80 дней до выборов, а в данном случае это 25 октября.