Проник ночью через окно. Омич украл телевизор из храма, при котором работал

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Работник рассказал, что ночью неизвестный похитил телевизор из трапезной. Первым его отсутствие обнаружила продавец церковной лавки, когда пришла утром на службу.
Позже сотрудники отдела полиции №11 установили, что к краже причастен 37-летний мужчина, который работает дворником при этом храме.
На допросе он рассказал, что преступление спланировал заранее, а в помещение проник через окно, разбив его камнем. Украденный телевизор омич сдал в ломбард и получил за него 4 000 рублей, вырученные деньги уже успел потратить.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе управления МВД России по Омской области.