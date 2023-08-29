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Проник ночью через окно. Омич украл телевизор из храма, при котором работал

29 августа 2023, 14:12
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омич ночью вынес телевизор из храма, при котором работал

С заявлением о пропаже в полицию обратился настоятель храма, расположенного на улице Завертяева.

Работник рассказал, что ночью неизвестный похитил телевизор из трапезной. Первым его отсутствие обнаружила продавец церковной лавки, когда пришла утром на службу.

Позже сотрудники отдела полиции №11 установили, что к краже причастен 37-летний мужчина, который работает дворником при этом храме.

На допросе он рассказал, что преступление спланировал заранее, а в помещение проник через окно, разбив его камнем. Украденный телевизор омич сдал в ломбард и получил за него 4 000 рублей, вырученные деньги уже успел потратить.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе управления МВД России по Омской области.

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#Происшествия#Полицейские#Кража#Полиция#Омск#Уголовное дело#Храм#Новости#Анастасия Баянова#Имущественная кража
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