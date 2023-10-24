Кто разрешил строить? В Омске жильцов трехэтажки на 4-й Северной выгоняют на улицу

Posted 24 октября, 09:25
Published 24 октября, 09:25
Modified 24 октября, 09:29
Updated 24 октября, 09:29
Более четырех лет продолжается судебная тяжба жильцов трехэтажного дома на пересечении улиц 4-й Северной и Осоавиахимовской и администрации Центрального округа. Для омичей, заехавших в трехэтажку в декабре 2018 года, происходящее стало полной неожиданностью. Город55 решил разобраться, как омичи оказались в такой ситуации и почему их пытаются «выгнать на улицу».
19 апреля 2018 году омичу Владимиру Михееву выдали разрешение на строительство на земельном участке 55:36:070403:2553 индивидуального жилого дома количеством этажей не более 3-х. Предназначена территория площадью 246 кв. м для жилищных нужд и размещения домов индивидуальной жилой застройки.
Жители соседних домов еще пять лет назад заподозрили, что со строящимся объектом не все однозначно — постройка, по их мнению, не напоминала простой частный дом. Омичи Анна Греднева из дома на 4-й Северной, 128 и Сергей Мурашко из дома на Осоавиахимовской, 55а с июня 2018-го неоднократно просили администрацию Центрального округа проверить законность строительства, а также соблюдение норм пожарной безопасности и технического регламента.
Сначала — в июле 2018 года — в администрации заявили, что никаких нарушений не выявлено, а надзор за соблюдением строительных норм и правил выполняет специализированная организация, куда омичам и посоветовали обратиться (все документы есть в распоряжении Города55, — прим. ред.).
Далее, в сентябре 2018-го, сотрудники окружной администрации побывали с выездным обследованием на участке на 4-й Северной, в результате которого установили, что здесь располагается трехэтажный объект капитального строительства.
«Визуально объект капитального строительства напоминает многоквартирный жилой дом. <…> Администрацией округа рассматривается вопрос о проведении организационно-правовых мероприятий, направленных на признание вышеуказанного объекта капитального строительства объектом самовольного строительства», — говорится в ответе администрации ЦАО.
Зная, что на участке в Центральном округе возводился многоквартирный дом и были признаки административных правонарушений, никаких действий городская администрация так и не предприняла. Строительство продолжилось.
В ноябре 2018-го в доме на 4-й Северной стартовала продажа комнат стоимостью 560 тысяч рублей, о чем омичи из соседних домов снова поспешили сообщить в администрацию Центрального округа. В декабре жалобу рассмотрели, но «явных признаков многоквартирного дома» (!!!) так и не выявили. Раньше дом был похож на многоквартирный, но, видимо, перестал.
Объявления о продаже долей в обособленно выделенных помещениях трехэтажного дома на 4-й Северной, 130 омичи увидели на одном из бесплатных сайтов. Продавцом выступил застройщик дома — Владимир Михеев. И с декабря 2018 года, после покупки и регистрации, омичи стали проживать в трехэтажке. Земельный участок под ней сегодня принадлежит на праве общей долевой собственности 16 физическим лицам. Две семьи приобрели квартиры за материнский капитал.
Спокойную жизнь ничего не подозревавших собственников помещений в трехэтажке на 4-й Северной нарушили полученные в мае 2019 года повестки в суд. Когда омичи уже несколько месяцев жили в доме, чиновники из ЦАО все-таки распознали в нем «многоквартирный дом» и решили признать, что он построен незаконно.
«Я была в шоке, когда мне пришла повестка. Думала, такого просто не может быть», — рассказывает омичка Алима, проживающая с тремя детьми в квартире на втором этаже.
Вместе с Михеевым В. П. жильцы были указаны в качестве ответчиков за незаконно произведенную постройку, а именно многоквартирный дом, что не соответствовало целевому назначению земельного участка. В своем исковом заявлении чиновники настаивали, что объект возведен без получения необходимых на то разрешений с нарушением градостроительных норм и правил.
«Мы оказались в невыносимом для нас положении. Очевидно, что если бы администрацией не затягивалось решение вопросов о законности строительства, было бы остановлено строительство дома, а мы бы не приобрели доли в объекте капитального строительства, объявленного незаконной постройкой», — рассказывает одна из жительниц дома Светлана Никишина.
Сначала суды вставали на сторону жильцов трехэтажного дома. В ноябре 2019-го Первомайский районный суд г. Омска отказался признавать объект капитального строительства самовольной постройкой и настаивать на его сносе.
Омский юрист Юлия Корсун в суде тогда пояснила, что истцом не представлено ни одного доказательства, свидетельствующего о наличии оснований для признания объекта недвижимости самовольной постройкой.
«При строительстве жилого дома и по настоящее время земельный участок, находящийся под домом, используется по назначению. В жилом доме нет мест общего пользования, при его строительстве были обустроены коммуникации для обслуживания всего дома в целом», — говорится в решении Первомайского районного суда.
Решение чиновников о признании дома самовольной постройкой было сделано на основе акта от 24 мая 2019 года, который составлял сотрудник АНО Западно-Сибирский экспертно-правовой центр Регер Ф. Ф. Он в ходе обследования земельного участка сделал вывод о наличии нарушений противопожарных (не соблюдены противопожарные разрывы со строениями, расположенными на соседних участках; наружная лестница не соответствует противопожарным требованиям) и санитарно-бытовых норм.
Но на судебном заседании выяснилось, что профильного образования в области пожарной безопасности у эксперта Регера нет: на многие вопросы судьи специалист ничего не мог ответить. Допрошенные в суде другие эксперты, имеющие соответствующее образование, заявили, что устранить нарушения противопожарных норм можно и без сноса объекта капитального строительства. На основании всех этих деталей суд встал на сторону Михеева В. П. и других жильцов трехэтажки.
В 2020-м в Омском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу администрации ЦАО и отменили решение Первомайского районного суда: так трехэтажный дом на 4-й Северной снова был признал самовольной постройкой. Не встал на сторону жильцов и Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.
«С учетом изложенного судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы заявителя», — следует из решения суда.
В сентябре 2023 года омичка Светлана Никишина направила жалобу в прокуратуру, в ней она попросила разобраться в преступном бездействии должностных лиц администрации Центрального округа по факту выселения из дома на 4-й Северной, 130, при этом без предоставления взамен других помещений.
Как утверждает юрист Юлия Корсун, заключение по соблюдению правил и норм пожарной безопасности, на которое опирается администрация ЦАО, говоря об угрозе жизни и здоровью окружающих, незаконно. У АНО Западно-Сибирский экспертно-правовой центр нет аккредитации на проведение подобных работ, а у эксперта — соответствующего образования и квалификации. Но именно это заключение в Омском областном суде берут за основу.
Тем временем картина событий успела измениться. В августе прошлого года у всего квартала, где расположен трехэтажный дом на 4-й Северной, изменилось назначение земельного участка. На месте частного сектора в границах улиц Герцена, Осоавиахимовской, 1-й Северной и 5-й Северной решили строить микрорайон «Северное сияние».
Застройщиком стал омский бизнесмен Шамил Шихмирзаев, который сейчас выкупает участок за участком. Но трехэтажку на 4-й Северной, 130 обходят стороной из-за того, что дом признан самовольной постройкой и подлежит сносу.
«Люди в этом случае не получат квартиры и за землю им никто ничего не будет предлагать», — объясняет Городу55 юрист.
Городская администрация в получении жилых помещений пропорционально площади утраченного также не поможет, так как омичи не попадают ни под одну из категорий, которые могут рассчитывать на бесплатные новые «квадраты».
«Так как на учете в городе Омске вы не состоите, администрация не имеет правовых оснований для предоставления жилого помещения на условиях договора социального найма. В администрации города Омска сформирован маневренный фонд из жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме 19 по улице 40 лет Ракетных войск. В случае поступления от вас заявления и при наличии оснований администрацией будет предложен вариант жилого помещения маневренного фонда по договору найма», — говорится в ответе первого заместителя мэра Омска Евгения Фомина.
Из-за затянувшегося судебного процесса и постоянной угрозы выселения жители трехэтажного дома на 4-й Северной даже не могут сделать ремонт в своих квартирах. Вдруг вложишь средства, а уже завтра окажешься на улице.
«Суд выносит решение о выселении. Я куда тогда должна идти? В детдом только!» — со слезами на глазах говорит омичка Любовь Крысанова.
С соседями, впервые указавшими администрации на факт «незаконного» строительства, жители трехэтажки особо не общаются. Первое время отношения были совсем плохими, сейчас немного наладились: зная о судах, соседи даже предоставили владельцам квартир все ответы администрации Центрального округа, полученные в 2018 году. Они показывают, что администрация не предприняла соответствующие меры, чтобы предотвратить стройку.
«Мне кажется, в администрации ЦАО свои интересы. Они не будут ничего делать. Им нужна земля. Они будут нас давить, выталкивать, на все пойдут, лишь бы нас здесь не было», — считает многодетная омичка Алима.
Добавим, что на встрече в августе этого года у первого заммэра города Омска, директора департамента городского хозяйства Евгения Фомина, присутствовал и глава администрации ЦАО Амангельды Мендубаев. По словам жительницы трехэтажки Татьяны, 11 августа она задала Мендубаеву вопрос, почему администрации нужны эти суды.
«Я спросила у Мендубаева, кто вам дал распоряжение заняться нами и судиться с нами. Зачем Центральной администрации этот домик на Северной. Он сказал: „департамент градостроения“», — отметила Татьяна.
В настоящий момент судебные разбирательства продолжаются, жильцы дома на 4-й Северной продолжают атаковать различные инстанции, пытаясь добиться легализации объекта. Определенный прорыв наметился: 22 сентября 2023 года отменили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц администрации ЦАО. Ранее в их действиях состава преступления не находили, теперь полицейские обязаны проверить их вновь. Тем не менее гарантии, что омичи не окажутся на улице, пока нет.