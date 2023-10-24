Кто разрешил строить? В Омске жильцов трехэтажки на 4-й Северной выгоняют на улицу

Но на судебном заседании выяснилось, что профильного образования в области пожарной безопасности у эксперта Регера нет: на многие вопросы судьи специалист ничего не мог ответить. Допрошенные в суде другие эксперты, имеющие соответствующее образование, заявили, что устранить нарушения противопожарных норм можно и без сноса объекта капитального строительства. На основании всех этих деталей суд встал на сторону Михеева В. П. и других жильцов трехэтажки.