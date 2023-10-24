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Posted 24 октября, 09:25

Published 24 октября, 09:25

Modified 24 октября, 09:29

Updated 24 октября, 09:29

В доме на 4-й Северной проживает 16 семей

Кто разрешил строить? В Омске жильцов трехэтажки на 4-й Северной выгоняют на улицу

24 октября 2023, 09:25
Фото: Город55
В доме на 4-й Северной проживает 16 семей

Омичи из трехэтажки на 4-й Северной рискуют остаться без квартир на улице

Трехэтажный дом построили в 2018 году, но уже в мае 2019-го жильцы получили повестки в суд из-за якобы незаконно произведенной постройки.

Более четырех лет продолжается судебная тяжба жильцов трехэтажного дома на пересечении улиц 4-й Северной и Осоавиахимовской и администрации Центрального округа. Для омичей, заехавших в трехэтажку в декабре 2018 года, происходящее стало полной неожиданностью. Город55 решил разобраться, как омичи оказались в такой ситуации и почему их пытаются «выгнать на улицу».

Жаловались еще во время стройки

19 апреля 2018 году омичу Владимиру Михееву выдали разрешение на строительство на земельном участке 55:36:070403:2553 индивидуального жилого дома количеством этажей не более 3-х. Предназначена территория площадью 246 кв. м для жилищных нужд и размещения домов индивидуальной жилой застройки.

Земельный участок, где находится трехэтажный домЗемельный участок, где находится трехэтажный дом
Земельный участок, где находится трехэтажный дом
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Жители соседних домов еще пять лет назад заподозрили, что со строящимся объектом не все однозначно — постройка, по их мнению, не напоминала простой частный дом. Омичи Анна Греднева из дома на 4-й Северной, 128 и Сергей Мурашко из дома на Осоавиахимовской, 55а с июня 2018-го неоднократно просили администрацию Центрального округа проверить законность строительства, а также соблюдение норм пожарной безопасности и технического регламента.

Сначала — в июле 2018 года — в администрации заявили, что никаких нарушений не выявлено, а надзор за соблюдением строительных норм и правил выполняет специализированная организация, куда омичам и посоветовали обратиться (все документы есть в распоряжении Города55, — прим. ред.).

Ответ администрации ЦАО от 25 сентября 2018 годаОтвет администрации ЦАО от 25 сентября 2018 года
Ответ администрации ЦАО от 25 сентября 2018 годаОтвет администрации ЦАО от 25 сентября 2018 года
Ответ администрации ЦАО от 25 сентября 2018 года
Фото: Предоставлено Городу55

Далее, в сентябре 2018-го, сотрудники окружной администрации побывали с выездным обследованием на участке на 4-й Северной, в результате которого установили, что здесь располагается трехэтажный объект капитального строительства.

«Визуально объект капитального строительства напоминает многоквартирный жилой дом. <…> Администрацией округа рассматривается вопрос о проведении организационно-правовых мероприятий, направленных на признание вышеуказанного объекта капитального строительства объектом самовольного строительства», — говорится в ответе администрации ЦАО.

Зная, что на участке в Центральном округе возводился многоквартирный дом и были признаки административных правонарушений, никаких действий городская администрация так и не предприняла. Строительство продолжилось.

В ноябре 2018-го в доме на 4-й Северной стартовала продажа комнат стоимостью 560 тысяч рублей, о чем омичи из соседних домов снова поспешили сообщить в администрацию Центрального округа. В декабре жалобу рассмотрели, но «явных признаков многоквартирного дома» (!!!) так и не выявили. Раньше дом был похож на многоквартирный, но, видимо, перестал.

Ответ администрации ЦАО от 20 декабря 2018 годаОтвет администрации ЦАО от 20 декабря 2018 года
Ответ администрации ЦАО от 20 декабря 2018 года
Фото: Предоставлено Городу55

Неожиданные повестки

Объявления о продаже долей в обособленно выделенных помещениях трехэтажного дома на 4-й Северной, 130 омичи увидели на одном из бесплатных сайтов. Продавцом выступил застройщик дома — Владимир Михеев. И с декабря 2018 года, после покупки и регистрации, омичи стали проживать в трехэтажке. Земельный участок под ней сегодня принадлежит на праве общей долевой собственности 16 физическим лицам. Две семьи приобрели квартиры за материнский капитал.

Трехэтажка вплотную примыкает к соседнему частному домуТрехэтажка вплотную примыкает к соседнему частному дому
Трехэтажка вплотную примыкает к соседнему частному дому
Фото: Город55

Спокойную жизнь ничего не подозревавших собственников помещений в трехэтажке на 4-й Северной нарушили полученные в мае 2019 года повестки в суд. Когда омичи уже несколько месяцев жили в доме, чиновники из ЦАО все-таки распознали в нем «многоквартирный дом» и решили признать, что он построен незаконно.

«Я была в шоке, когда мне пришла повестка. Думала, такого просто не может быть», — рассказывает омичка Алима, проживающая с тремя детьми в квартире на втором этаже.

Вместе с Михеевым В. П. жильцы были указаны в качестве ответчиков за незаконно произведенную постройку, а именно многоквартирный дом, что не соответствовало целевому назначению земельного участка. В своем исковом заявлении чиновники настаивали, что объект возведен без получения необходимых на то разрешений с нарушением градостроительных норм и правил.

«Мы оказались в невыносимом для нас положении. Очевидно, что если бы администрацией не затягивалось решение вопросов о законности строительства, было бы остановлено строительство дома, а мы бы не приобрели доли в объекте капитального строительства, объявленного незаконной постройкой», — рассказывает одна из жительниц дома Светлана Никишина.
Квартиры представляют собой небольшие студииКвартиры представляют собой небольшие студии
Квартиры представляют собой небольшие студии
Фото: Город55

Суды по «спорному строению»

Сначала суды вставали на сторону жильцов трехэтажного дома. В ноябре 2019-го Первомайский районный суд г. Омска отказался признавать объект капитального строительства самовольной постройкой и настаивать на его сносе.

Омский юрист Юлия Корсун в суде тогда пояснила, что истцом не представлено ни одного доказательства, свидетельствующего о наличии оснований для признания объекта недвижимости самовольной постройкой.

«При строительстве жилого дома и по настоящее время земельный участок, находящийся под домом, используется по назначению. В жилом доме нет мест общего пользования, при его строительстве были обустроены коммуникации для обслуживания всего дома в целом», — говорится в решении Первомайского районного суда.

Решение чиновников о признании дома самовольной постройкой было сделано на основе акта от 24 мая 2019 года, который составлял сотрудник АНО Западно-Сибирский экспертно-правовой центр Регер Ф. Ф. Он в ходе обследования земельного участка сделал вывод о наличии нарушений противопожарных (не соблюдены противопожарные разрывы со строениями, расположенными на соседних участках; наружная лестница не соответствует противопожарным требованиям) и санитарно-бытовых норм.

Но на судебном заседании выяснилось, что профильного образования в области пожарной безопасности у эксперта Регера нет: на многие вопросы судьи специалист ничего не мог ответить. Допрошенные в суде другие эксперты, имеющие соответствующее образование, заявили, что устранить нарушения противопожарных норм можно и без сноса объекта капитального строительства. На основании всех этих деталей суд встал на сторону Михеева В. П. и других жильцов трехэтажки.

Решение Первомайского районного судаРешение Первомайского районного суда
Решение Первомайского районного суда
Фото: Предоставлено Городу55

В 2020-м в Омском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу администрации ЦАО и отменили решение Первомайского районного суда: так трехэтажный дом на 4-й Северной снова был признал самовольной постройкой. Не встал на сторону жильцов и Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

«С учетом изложенного судебная коллегия по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы заявителя», — следует из решения суда.
Дом окружен забором из профнастилаДом окружен забором из профнастила
У каждой из квартир на первом этаже есть свое крыльцоУ каждой из квартир на первом этаже есть свое крыльцо
На второй и третий этаж можно попасть через лестницы на улицеНа второй и третий этаж можно попасть через лестницы на улице
На второй и третий этаж можно попасть через лестницы на улицеНа второй и третий этаж можно попасть через лестницы на улице
Дом окружен забором из профнастила
Фото: Город55

Вариант на легализацию

В сентябре 2023 года омичка Светлана Никишина направила жалобу в прокуратуру, в ней она попросила разобраться в преступном бездействии должностных лиц администрации Центрального округа по факту выселения из дома на 4-й Северной, 130, при этом без предоставления взамен других помещений.

Как утверждает юрист Юлия Корсун, заключение по соблюдению правил и норм пожарной безопасности, на которое опирается администрация ЦАО, говоря об угрозе жизни и здоровью окружающих, незаконно. У АНО Западно-Сибирский экспертно-правовой центр нет аккредитации на проведение подобных работ, а у эксперта — соответствующего образования и квалификации. Но именно это заключение в Омском областном суде берут за основу.

Сейчас территория Северных активно застраиваетсяСейчас территория Северных активно застраивается
Застройщик микрорайона «Северное сияние» выкупает участок за участкомЗастройщик микрорайона «Северное сияние» выкупает участок за участком
Застройщик микрорайона «Северное сияние» выкупает участок за участкомЗастройщик микрорайона «Северное сияние» выкупает участок за участком
Застройщик микрорайона «Северное сияние» выкупает участок за участкомЗастройщик микрорайона «Северное сияние» выкупает участок за участком
Сейчас территория Северных активно застраивается
Фото: Город55

Тем временем картина событий успела измениться. В августе прошлого года у всего квартала, где расположен трехэтажный дом на 4-й Северной, изменилось назначение земельного участка. На месте частного сектора в границах улиц Герцена, Осоавиахимовской, 1-й Северной и 5-й Северной решили строить микрорайон «Северное сияние».

Жительница дома Татьяна составила схему, как меняется застройка на СеверныхЖительница дома Татьяна составила схему, как меняется застройка на Северных
Жительница дома Татьяна составила схему, как меняется застройка на Северных
Фото: Предоставлено Городу55

Застройщиком стал омский бизнесмен Шамил Шихмирзаев, который сейчас выкупает участок за участком. Но трехэтажку на 4-й Северной, 130 обходят стороной из-за того, что дом признан самовольной постройкой и подлежит сносу.

«Люди в этом случае не получат квартиры и за землю им никто ничего не будет предлагать», — объясняет Городу55 юрист.
Из-за судов участок под трехэтажкой застройщик не выкупаетИз-за судов участок под трехэтажкой застройщик не выкупает
Из-за судов участок под трехэтажкой застройщик не выкупает
Фото: Город55

Городская администрация в получении жилых помещений пропорционально площади утраченного также не поможет, так как омичи не попадают ни под одну из категорий, которые могут рассчитывать на бесплатные новые «квадраты».

«Так как на учете в городе Омске вы не состоите, администрация не имеет правовых оснований для предоставления жилого помещения на условиях договора социального найма. В администрации города Омска сформирован маневренный фонд из жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме 19 по улице 40 лет Ракетных войск. В случае поступления от вас заявления и при наличии оснований администрацией будет предложен вариант жилого помещения маневренного фонда по договору найма», — говорится в ответе первого заместителя мэра Омска Евгения Фомина.
Ответ первого заммэра города Омска Евгения ФоминаОтвет первого заммэра города Омска Евгения Фомина
Ответ первого заммэра города Омска Евгения ФоминаОтвет первого заммэра города Омска Евгения Фомина
Ответ первого заммэра города Омска Евгения ФоминаОтвет первого заммэра города Омска Евгения Фомина
Ответ первого заммэра города Омска Евгения Фомина
Фото: Предоставлено Городу55

«Нас могло бы здесь не быть»

Из-за затянувшегося судебного процесса и постоянной угрозы выселения жители трехэтажного дома на 4-й Северной даже не могут сделать ремонт в своих квартирах. Вдруг вложишь средства, а уже завтра окажешься на улице.

«Суд выносит решение о выселении. Я куда тогда должна идти? В детдом только!» — со слезами на глазах говорит омичка Любовь Крысанова.
Любовь Крысанова из-за неизвестности не может сделать теплый пол в своей квартиреЛюбовь Крысанова из-за неизвестности не может сделать теплый пол в своей квартире
Любовь Крысанова из-за неизвестности не может сделать теплый пол в своей квартире
Фото: Город55

С соседями, впервые указавшими администрации на факт «незаконного» строительства, жители трехэтажки особо не общаются. Первое время отношения были совсем плохими, сейчас немного наладились: зная о судах, соседи даже предоставили владельцам квартир все ответы администрации Центрального округа, полученные в 2018 году. Они показывают, что администрация не предприняла соответствующие меры, чтобы предотвратить стройку.

«Мне кажется, в администрации ЦАО свои интересы. Они не будут ничего делать. Им нужна земля. Они будут нас давить, выталкивать, на все пойдут, лишь бы нас здесь не было», — считает многодетная омичка Алима.

Добавим, что на встрече в августе этого года у первого заммэра города Омска, директора департамента городского хозяйства Евгения Фомина, присутствовал и глава администрации ЦАО Амангельды Мендубаев. По словам жительницы трехэтажки Татьяны, 11 августа она задала Мендубаеву вопрос, почему администрации нужны эти суды.

«Я спросила у Мендубаева, кто вам дал распоряжение заняться нами и судиться с нами. Зачем Центральной администрации этот домик на Северной. Он сказал: „департамент градостроения“», — отметила Татьяна.

В настоящий момент судебные разбирательства продолжаются, жильцы дома на 4-й Северной продолжают атаковать различные инстанции, пытаясь добиться легализации объекта. Определенный прорыв наметился: 22 сентября 2023 года отменили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц администрации ЦАО. Ранее в их действиях состава преступления не находили, теперь полицейские обязаны проверить их вновь. Тем не менее гарантии, что омичи не окажутся на улице, пока нет.

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