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В центре Омска на месте частного сектора возникнет «Северное сияние»

В центре Омска на месте частного сектора возникнет «Северное сияние»

Вчера, 19:28
Фото: мэр Омска Сергей Шелест

На месте частного сектора в центре Омска появится микрорайон «Северное сияние»

Микрорайон расположится в границах улиц Герцена, Осоавиахимовская, 1-я Северная и 5-я Северная.

Мэр Омска Сергей Шелест вместе с губернатором Омской области Александром Бурковым и омских застройщиком Шамилом Шихмирзаевым побывали на территории будущего микрорайона «Северное сияние», который планируется возвести в районе  улиц Герцена, Осоавиахимовская, 1-я Северная и 5-я Северная.

Отмечается, что в ближайшие годы здесь должны построить комфортный микрорайон с удобной инфраструктурой, красивыми дворами и асфальтированными дорогами.

В своем телеграм-канале мэр отметил, что губернатор Бурков поддерживает развитие новых районов Омска. В том числе с него подачи в регион зашли крупные застройщики, которые реализуют крупные инвестпроекты.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Дом#Микрорайон#Сергей шелест#Александр Бурков
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