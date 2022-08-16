В центре Омска на месте частного сектора возникнет «Северное сияние»

Мэр Омска Сергей Шелест вместе с губернатором Омской области Александром Бурковым и омских застройщиком Шамилом Шихмирзаевым побывали на территории будущего микрорайона «Северное сияние», который планируется возвести в районе улиц Герцена, Осоавиахимовская, 1-я Северная и 5-я Северная.
Отмечается, что в ближайшие годы здесь должны построить комфортный микрорайон с удобной инфраструктурой, красивыми дворами и асфальтированными дорогами.
В своем телеграм-канале мэр отметил, что губернатор Бурков поддерживает развитие новых районов Омска. В том числе с него подачи в регион зашли крупные застройщики, которые реализуют крупные инвестпроекты.