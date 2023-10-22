В город пришла зима. Новая неделя в Омске начнется с мощного похолодания и снега

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В Обь-Иртышском УГМС рассказали, какая погода ожидает омичей в ближайшие три дня. На тепло, судя прогнозу, рассчитывать не приходится.
Так, сегодня, 22 октября, днем температура воздуха прогреется до +1…+6 градусов. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.
В понедельник, 23 октября, ночью термометры покажут -1…-6 градусов. Днем потеплеет до +3 градусов. Подобная погода сохранится и во вторник, 24 октября: на ночь синоптики прогнозируют -2…-7 градусов, на день — +1…+6 градусов.
Начиная с понедельника, порывы ветра местами будут достигать 15-20 м/с. Помимо мокрого снега и дождя возможны гололедные явления.
Напомним, что накануне для жителей северных районов Омской области суббота началась с «зимнего сюрприза». В отдельных районах утром выпал снег, правда, к обеду он успел растаять.