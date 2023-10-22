В город пришла зима. Новая неделя в Омске начнется с мощного похолодания и снега

В понедельник, 23 октября, ночью термометры покажут -1…-6 градусов. Днем потеплеет до +3 градусов. Подобная погода сохранится и во вторник, 24 октября: на ночь синоптики прогнозируют -2…-7 градусов, на день — +1…+6 градусов.