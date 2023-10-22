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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

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В город пришла зима. Новая неделя в Омске начнется с мощного похолодания и снега

22 октября 2023, 08:22
Фото: 1MI
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На новой рабочей неделе омичей ждут минусовая температура и мокрый снег

Плюсовая температура ожидается только в дневное время.

В Обь-Иртышском УГМС рассказали, какая погода ожидает омичей в ближайшие три дня. На тепло, судя прогнозу, рассчитывать не приходится.

Так, сегодня, 22 октября, днем температура воздуха прогреется до +1…+6 градусов. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

В понедельник, 23 октября, ночью термометры покажут -1…-6 градусов. Днем потеплеет до +3 градусов. Подобная погода сохранится и во вторник, 24 октября: на ночь синоптики прогнозируют -2…-7 градусов, на день — +1…+6 градусов.

Фото: Скриншот Обь-Иртышского УГМС

Начиная с понедельника, порывы ветра местами будут достигать 15-20 м/с. Помимо мокрого снега и дождя возможны гололедные явления.

Напомним, что накануне для жителей северных районов Омской области суббота началась с «зимнего сюрприза». В отдельных районах утром выпал снег, правда, к обеду он успел растаять.

Привалило немножко. Омичи получили в огороде утром «зимний сюрприз»
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#Общество#Снег#Омск#Омская область#Похолодание#Прогноз погоды#Новости#Юлия Истомина#Обь-Иртышское УГМС#Мокрый снег
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