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Published Сегодня, 10:18

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Updated Сегодня, 10:20

иллюстрация

К зиме готовы. В омском аэропорту покрыли посадочную полосу противогололедной смесью

23 октября 2023, 10:18
Фото: Город55
иллюстрация

В омском аэропорту покрыли посадочную полосу противогололедной смесью

В автопарке имеется необходимая спецтехника, которая поможет аэровокзалу пережить зиму.

В пресс-службе омского аэропорта рассказали, насколько аэровокзал готов к наступлению зимы. Сегодня, 23 октября, на территории Омска и его области выпал снег, но он не помешал работе воздушных судов.

В омском аэропорту имеется больше 130 единиц спецтехники для уборки осадков в зимний период. В этом числе уборочные машины, трапы, багажные тягачи, перронные автобусы, пожарные машины и другое оборудование.

Этим утром при резком похолодании работники аэровокзала обработали взлетно-посадочную полосу специальными реагентами. Они помогают достичь лучшего сцепления покрытия полосы, объяснили в пресс-центре. Покрыли смесью также места стоянок и рулежную дорожку. Машины для противообледенительной обработки воздушных судов тоже были использованы сегодня.

На городских улицах сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» также начали обработку территорий с наступлением холодов. Отметим, что первый снег в Омской области выпал еще в субботу, 21 октября. Наступление зимы сначала ощутили жители северных районов. Теперь снежный циклон повис над областным центром.

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#Омск#Омская область#Зима#Новости#Осадки#Омский аэропорт#Спецтехника#Алина Ясинская#Первый снег в Омске
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