К зиме готовы. В омском аэропорту покрыли посадочную полосу противогололедной смесью

На городских улицах сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» также начали обработку территорий с наступлением холодов. Отметим, что первый снег в Омской области выпал еще в субботу, 21 октября. Наступление зимы сначала ощутили жители северных районов. Теперь снежный циклон повис над областным центром.