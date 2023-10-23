К зиме готовы. В омском аэропорту покрыли посадочную полосу противогололедной смесью

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В пресс-службе омского аэропорта рассказали, насколько аэровокзал готов к наступлению зимы. Сегодня, 23 октября, на территории Омска и его области выпал снег, но он не помешал работе воздушных судов.
В омском аэропорту имеется больше 130 единиц спецтехники для уборки осадков в зимний период. В этом числе уборочные машины, трапы, багажные тягачи, перронные автобусы, пожарные машины и другое оборудование.
Этим утром при резком похолодании работники аэровокзала обработали взлетно-посадочную полосу специальными реагентами. Они помогают достичь лучшего сцепления покрытия полосы, объяснили в пресс-центре. Покрыли смесью также места стоянок и рулежную дорожку. Машины для противообледенительной обработки воздушных судов тоже были использованы сегодня.
На городских улицах сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» также начали обработку территорий с наступлением холодов. Отметим, что первый снег в Омской области выпал еще в субботу, 21 октября. Наступление зимы сначала ощутили жители северных районов. Теперь снежный циклон повис над областным центром.