В минтрансе Омской области назначили заместителей министра

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Сегодня, 27 июля, на заседании правительства Омской области министр транспорта и дорожного хозяйства Динар Курманов представил своих двух новых заместителей.
Первым заместителем стал Дмитрий Пестряков. Ранее он занимал в ведомстве должность заместителя главы. Пестряков курирует вопросы организации дорожного движения, стройку Красногорского гидроузла, аэропорта «Федоровка» и другие.
Также заместителем министра назначили Игоря Кожухова. Он перешел на новую работу с поста заместителя директора департамента транспорта мэрии Омска. Кожухов займется работой пассажирского транспорта в регионе.
«Городу сейчас надо помогать с транспортной реформой. Люди должны почувствовать только улучшения. Городской общественный транспорт обновлен уже практически на 80%. Надо красиво забрендировать наши новые автобусы, троллейбусы, трамваи. Наша транспортный комплекс должен соответствовать статусу города-миллионника», — прокомментировал назначение Игоря Кожухова врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.
Ранее Город55 сообщал, что омичи с начала транспортной реформы стали реже жаловаться на работу общественного транспорта. Если изначально от горожан поступало до тысячи обращений в неделю, то в настоящее время их количество снизилось до трехсот. В основном, пассажиры жалуются на большие интервалы движения и переполненные автобусы.