В минтрансе Омской области назначили заместителей министра

Ранее Город55 сообщал, что омичи с начала транспортной реформы стали реже жаловаться на работу общественного транспорта. Если изначально от горожан поступало до тысячи обращений в неделю, то в настоящее время их количество снизилось до трехсот. В основном, пассажиры жалуются на большие интервалы движения и переполненные автобусы.