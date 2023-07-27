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В минтрансе Омской области назначили заместителей министра

27 июля 2023, 11:58
Фото: 1MI
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Глава ведомства Динар Курманов объявил о назначениях на заседании областного правительства.

Сегодня, 27 июля, на заседании правительства Омской области министр транспорта и дорожного хозяйства Динар Курманов представил своих двух новых заместителей.

Первым заместителем стал Дмитрий Пестряков. Ранее он занимал в ведомстве должность заместителя главы. Пестряков курирует вопросы организации дорожного движения, стройку Красногорского гидроузла, аэропорта «Федоровка» и другие.

Дмитрий ПестряковДмитрий Пестряков
Дмитрий Пестряков
Фото: Правительство Омской области

Также заместителем министра назначили Игоря Кожухова. Он перешел на новую работу с поста заместителя директора департамента транспорта мэрии Омска. Кожухов займется работой пассажирского транспорта в регионе.

Игорь КожуховИгорь Кожухов
Игорь Кожухов
Фото: Правительство Омской области
«Городу сейчас надо помогать с транспортной реформой. Люди должны почувствовать только улучшения. Городской общественный транспорт обновлен уже практически на 80%. Надо красиво забрендировать наши новые автобусы, троллейбусы, трамваи. Наша транспортный комплекс должен соответствовать статусу города-миллионника», — прокомментировал назначение Игоря Кожухова врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

Ранее Город55 сообщал, что омичи с начала транспортной реформы стали реже жаловаться на работу общественного транспорта. Если изначально от горожан поступало до тысячи обращений в неделю, то в настоящее время их количество снизилось до трехсот. В основном, пассажиры жалуются на большие интервалы движения и переполненные автобусы.

Омичи в три раза реже стали жаловаться на работу городского транспорта
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#Евгений Игишев#Министерство транспорта#Назначение#Политика#Транспорт#Дороги#Общество#Омск#Омская область
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