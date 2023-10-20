Снег, гололед и стужа. В Омской области обещают похолодание на выходных до -10

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В Обь-Иртышском УГМС сделали прогноз погоды на ближайшие дни. По данным синоптиков, выходные в Омской области будут холодными. Минимальная температура воздуха составит -3 градуса. В связи с неблагоприятными метеоусловиями объявлено штормовое предупреждение.
В субботу, 21 октября, ночью ожидается 0… +5 градусов, при прояснении -5. Днем возможно +2… +7 градусов, мокрый снег и дождь. Местами прогнозируется налипание мокрого снега. Северо-западный ветер задует со скоростью 7-12 м/с, но может быть и 15-20 м/с.
В воскресенье, 22 октября, ночью столбик термометра покажет +1… -4 градуса. В светлое время суток будет +2… +7 градусов. Где-то похолодает до -3. Будут осадки в виде снега и дождя, гололед. Скорость юго-западного, западного ветра составит 9-14 м/с.
В понедельник, 23 октября, ночью будет 0… -5. При прояснении может похолодать до -10 градусов. Днем ожидается +2… — 3, без осадков. Северо-западный ветер задует со скоростью 7-12 м/с, местами могут быть порывы до 15-20 м/с.