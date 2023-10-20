Снег, гололед и стужа. В Омской области обещают похолодание на выходных до -10

В понедельник, 23 октября, ночью будет 0… -5. При прояснении может похолодать до -10 градусов. Днем ожидается +2… — 3, без осадков. Северо-западный ветер задует со скоростью 7-12 м/с, местами могут быть порывы до 15-20 м/с.