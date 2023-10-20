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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

иллюстрация

Снег, гололед и стужа. В Омской области обещают похолодание на выходных до -10

20 октября 2023, 11:25
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области объявили штормовое предупреждение на выходные из-за похолодания

Возможен достаточно сильный ветер до 20 м/с.

В Обь-Иртышском УГМС сделали прогноз погоды на ближайшие дни. По данным синоптиков, выходные в Омской области будут холодными. Минимальная температура воздуха составит -3 градуса. В связи с неблагоприятными метеоусловиями объявлено штормовое предупреждение.

В субботу, 21 октября, ночью ожидается 0… +5 градусов, при прояснении -5. Днем возможно +2… +7 градусов, мокрый снег и дождь. Местами прогнозируется налипание мокрого снега. Северо-западный ветер задует со скоростью 7-12 м/с, но может быть и 15-20 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В воскресенье, 22 октября, ночью столбик термометра покажет +1… -4 градуса. В светлое время суток будет +2… +7 градусов. Где-то похолодает до -3. Будут осадки в виде снега и дождя, гололед. Скорость юго-западного, западного ветра составит 9-14 м/с.

В понедельник, 23 октября, ночью будет 0… -5. При прояснении может похолодать до -10 градусов. Днем ожидается +2… — 3, без осадков. Северо-западный ветер задует со скоростью 7-12 м/с, местами могут быть порывы до 15-20 м/с.

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#Общество#Погода#Снег#Погода в Омске#Омск#Омская область#Гололед#Новости#Алина Ясинская
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