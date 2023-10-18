Зима близко. К концу недели в Омске обещают первый снег

В субботу возможны осадки в виде дождя и снега, в отдельных районах гололедные явления. Ночью местами туман. Ветер ночью до 5-10 м/с, днем северо-западный, западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью 0…+5°, при прояснении до -5°, днем +4…+9°.