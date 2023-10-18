Зима близко. К концу недели в Омске обещают первый снег

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
По информации Обь-Иртышского УГМС, в Омской области в ближайшую субботу, 21 октября, может пойти первый снег.
Завтра, 19 октября, в регионе существенных осадков не ожидается. Температура ночью составит +1…+6°, днем воздух прогреется до +8…+13°. Ожидается западный ветер 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с.
20 октября преимущественно без осадков, ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 6-11 м/с, температура ночью -3…+2°, днем +7…+12°.
В субботу возможны осадки в виде дождя и снега, в отдельных районах гололедные явления. Ночью местами туман. Ветер ночью до 5-10 м/с, днем северо-западный, западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью 0…+5°, при прояснении до -5°, днем +4…+9°.