Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:43

Updated Сегодня, 05:43

Винный склад в Таре

Рубль и винный склад ваш. Для исторического здания в Омской области ищут владельца

19 октября 2023, 05:36
Фото: torgi.gov.ru
Винный склад в Таре

На севере Омской области за рубль продают полуразрушенный винный склад

Объект культурного наследия попал в программу приватизации.

В Таре предлагают приватизировать производственный корпус бывшего Казенного винного склада. Соответствующее распоряжение о приватизации подписал глава Тарского района Евгений Лысаков.

Двухэтажное здание на улице Советской, 75 имеет площадь 2087,6 кв. м, ввели в эксплуатацию его в 1901 году. Объект культурного наследия из-за его неудовлетворительного состояния вместе выставили на торги за 1 рубль. Правда, в качестве задатка желающим приобрести бывший винный склад придется внести 4,012 млн рублей.

«Размер арендной платы за земельный участок, на котором расположен объект культурного наследия, приватизированный путем продажи на конкурсе в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ „О приватизации государственного и муниципального имущества“, устанавливается равным одному рублю в год на весь срок выполнения условий конкурса по продаже такого объекта», — говорится в аукционной документации.

Новому владельцу исторического здания в обязательном порядке нужно будет выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия. Среди них — разработка проекта ремонтно-реставрационных работ и их последующее выполнение, а также установка информационной надписи об объекте культурного наследия. Отремонтировать, в частности, следует крышу, фасад и внутренние помещения объекта. На выполнение этого условия отводится семь лет.

Добавим, что ранее здание использовалось Тарской ЦПБ для кожного и наркологического отделения.

В Омске ремонтная мастерская согласилась починить столетний дом на улице Красных зорь
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Продажа#Торги#Новости#Приватизация#Историческое здание#Тара#Юлия Истомина#Объект культурного наследия
Подпишитесь
Дети голодают. Бастрыкин вновь обратил внимание на омскую стримершу Кипишную
Вчера, 06:24
Морковь, курица, яблоки. Какие продукты подорожали в Омске с начала года
Сегодня, 04:09
С участком и арендаторами. В Омске за 71 млн продают ТК «Парад покупок»
Сегодня, 02:38
С застройщиком дома на 6-й Станционной для омских переселенцев расторгли контракт
Вчера, 11:03
Бывший омский губернатор Александр Бурков официально устроился на «Уралвагонзавод»
Вчера, 07:36
В Омск пришел новый застройщик: компания приглашает к сотрудничеству подрядчиков
Сегодня, 03:00