Рубль и винный склад ваш. Для исторического здания в Омской области ищут владельца

Новому владельцу исторического здания в обязательном порядке нужно будет выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия. Среди них — разработка проекта ремонтно-реставрационных работ и их последующее выполнение, а также установка информационной надписи об объекте культурного наследия. Отремонтировать, в частности, следует крышу, фасад и внутренние помещения объекта. На выполнение этого условия отводится семь лет.