Рубль и винный склад ваш. Для исторического здания в Омской области ищут владельца

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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В Таре предлагают приватизировать производственный корпус бывшего Казенного винного склада. Соответствующее распоряжение о приватизации подписал глава Тарского района Евгений Лысаков.
Двухэтажное здание на улице Советской, 75 имеет площадь 2087,6 кв. м, ввели в эксплуатацию его в 1901 году. Объект культурного наследия из-за его неудовлетворительного состояния вместе выставили на торги за 1 рубль. Правда, в качестве задатка желающим приобрести бывший винный склад придется внести 4,012 млн рублей.
«Размер арендной платы за земельный участок, на котором расположен объект культурного наследия, приватизированный путем продажи на конкурсе в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ „О приватизации государственного и муниципального имущества“, устанавливается равным одному рублю в год на весь срок выполнения условий конкурса по продаже такого объекта», — говорится в аукционной документации.
Новому владельцу исторического здания в обязательном порядке нужно будет выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия. Среди них — разработка проекта ремонтно-реставрационных работ и их последующее выполнение, а также установка информационной надписи об объекте культурного наследия. Отремонтировать, в частности, следует крышу, фасад и внутренние помещения объекта. На выполнение этого условия отводится семь лет.
Добавим, что ранее здание использовалось Тарской ЦПБ для кожного и наркологического отделения.