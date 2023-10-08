«Второй раз кусают ребенка». Омичи пожаловались на жуткую стаю собак

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Омич пожаловался на бродячих собак. Стая лежит у продуктового магазина на 10-й Восточной, 51а, иногда забегает в жилые дворы. По словам очевидца, псы либо бегут на тебя, либо за тобой.
«Сделайте уже с этими собаками что-нибудь. Второй раз кусают мне ребенка и рвут штаны. Не могу отправить детей в магазин. Приходят каждый раз со слезами или возвращаются обратно, не дойдя до магазина», — сказано в посте группы «Омск Live».
Продавец рассказала, что о проблеме извещали муниципальный приют для животных. Специалисты приезжали на место. «Бирки поставили и отпустили», — уточняет автор публикации. Отметим, сейчас по закону работает принцип ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Неагрессивных животных действительно положено привозить на прежнее место обитания после ветеринарных манипуляций.
Автор жалобы публикует фото — последствия очередного похода в магазин. Мы видим, что человека укусили за ногу, рана кровит, штаны порваны.
В комментариях под публикацией мнения омичей традиционно разделились. Одни говорят о безвозвратном отлове, потому что любые другие меры якобы не помогают. Кто-то советует «подружиться» с собаками — кормить их. Иные рекомендуют «вооружиться», например ультразвуковыми отпугивателями.
«На Демьяна Бедного, 93 то же самое. Возле магазина — штук 10 собак. Сейчас еще и с щенятами. Если нападут, уже ничего не поможет», — гласит один из комментариев. Об аналогичной проблеме с безнадзорными животными омичи рассказывают часто.
В ситуацию вмешалась мэрия Омска. Горожанам рассказали о законном и принятом алгоритме работы. Заявку на отлов собак можно подать через КТОС или управляющую компанию. «При угрозе нападения — напрямую в муниципальный приют — 44-67-43», — подчеркнули чиновники.
Напомним, ранее мы сообщали о страхе горожан перед бродячими животными. Особенно остро проблема стоит в районах, где отсутствует освещение. С наступлением темноты выходить на улицу там небезопасно.