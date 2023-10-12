В Омске с 16 октября увеличат количество автобусов на городских маршрутах

На маршрут № 45 добавят еще три автобуса, в общей сложности их станет 22. В поселке Дальний улучшат транспортное сообщение с помощью добавления еще одного большого автобуса на маршрут № 26. На направлении № 25 будет работать три средних автобуса вместо двух маленьких и одного среднего. Кроме того, на маршруте № 23 заменят два маленьких автобуса на два автобуса среднего класса.