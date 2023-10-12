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Updated Сегодня, 08:13

иллюстрация

В Омске с 16 октября увеличат количество автобусов на городских маршрутах

12 октября 2023, 08:10
Фото: Город55
иллюстрация
Дополнительный транспорт добавят на 11 направлений.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что с середины октября в городе увеличат количество автобусов. Дополнительный транспорт поставят на линии с 16 числа.

На маршрут № 95, который соединяет Левобережье и Октябрьский округ, пустят еще три больших автобуса (будет 20 штук). Еще два средних автобуса № 79 начнут курсировать по Авиагородку (будет 10 штук).

На маршруте № 61 будут работать пять средних и семь больших машин. Автобусов № 110 станет на три больше, чтобы улучшить связь проспекта Королева с центром города (будет 12 автобусов).

Для жителей «Кузьминок» и «Прибрежного» поставят в общей сложности семь средних автобусов № 94 (+ 4 единицы). Количество автобусов № 63 увеличат до 11 штук, а на маршруте № 58 будет работать пять средних и пять больших машин.

На маршрут № 45 добавят еще три автобуса, в общей сложности их станет 22. В поселке Дальний улучшат транспортное сообщение с помощью добавления еще одного большого автобуса на маршрут № 26. На направлении № 25 будет работать три средних автобуса вместо двух маленьких и одного среднего. Кроме того, на маршруте № 23 заменят два маленьких автобуса на два автобуса среднего класса.

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#Город#Транспорт#Омск#Омская область#Жалобы#Новости#Алина Ясинская
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