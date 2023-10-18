Омских депутатов заинтересовали «собачьи свадьбы»

Однако качество работы, по словам Маркушина, все же повышается. В муниципальном приюте переходят на ведение электронных журналов, начинают чипировать отловленных собак — в перспективе это позволит привлекать к ответственности людей, которые взяли животное, а потом выставили его на улицу. Кроме того, в приюте есть инсинератор, который позволяет более качественно и экологично «утилизировать трупы».