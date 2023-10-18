Омских депутатов заинтересовали «собачьи свадьбы»

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
На сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам ЖКХ речь шла в том числе о работе муниципального приюта для животных. Замглавы ДГХ Владимир Сыркин и директор приюта Юрий Маркушин подготовили доклад на эту тему по запросу депутатов, явно недовольных складывающейся на улицах Омска ситуацией.
— Будем все-таки проблему решать? — спросил чиновников депутат Юрий Козловский. — Целью вашей деятельности является обеспечение безопасности горожан. А безопасности нет!
Докладчики признали, что проблемы существуют.
— Ситуация оставляет желать лучшего, — констатировал Маркушин. — Есть частные приюты, которые превосходят наш и по количеству питомцев, и по качеству оказываемых услуг. Например, в приюте «Друг» 650 собак, а у нас 375…
Однако качество работы, по словам Маркушина, все же повышается. В муниципальном приюте переходят на ведение электронных журналов, начинают чипировать отловленных собак — в перспективе это позволит привлекать к ответственности людей, которые взяли животное, а потом выставили его на улицу. Кроме того, в приюте есть инсинератор, который позволяет более качественно и экологично «утилизировать трупы».
Упоминалась и практика стерилизации отловленных собак, которая, по мнению депутатов, находится на не самом высоком уровне.
— Надо обратить внимание на то, как собак стерилизуют, — заявил депутат Дмитрий Маркелов (главврач онкодиспансера). — В моем кабинете окно выходит на пищеблок, я собак там вижу постоянно. И когда собаки с бирками в ушах продолжают любить друг друга, возникают вопросы…
Маркушин пообещал, что внимание будет обращено. Еще один депутат, Алексей Провозин, предложил «проработать вопрос об изменении принципа выезда бригад с заявочного на ситуативный» — то есть чтобы специалисты по отлову ездили по городу «в режиме вольной охоты». Маркушин согласился и с этим.
Какие-то решения от комитета в этой ситуации не требовались. Депутаты проголосовали за то, чтобы принять доклад к сведению. По-видимому, они намерены и дальше следить за развитием ситуации.