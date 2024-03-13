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Органы опеки

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2024
Поможет психолог. В Омске признали вменяемой мать, которая жила с трупом ребенка
В отношении женщины возбуждали уголовное дело и забирали живую трехлетнюю дочь.
13 марта, 20:16
2023
Два адских года. В Омске дети-сироты терпели унижения и побои от опекуна
Непонятно, как органы опеки допустили совершение преступления над несовершеннолетними.
25 октября 2023, 07:48
Дети голодают. Бастрыкин вновь обратил внимание на омскую стримершу Кипишную
18 октября 2023, 06:24
Девочка, которую передали под опеку семье на Алтае, возвращается в Омск
Об этом в социальной сети сообщила экс-депутат законодательного собрания Алеся Григорьева.
28 августа 2023, 12:09
«Мог и шею свернуть». В Омске из окна едва не выпал маленький ребенок
Прохожие обратили внимание на мальчика на карнизе окна первого этажа.
25 апреля 2023, 10:25
2022
Даже не попрощалась. В Омской области двоих детей спасли от собственных родителей
Детей передали под опеку родственникам.
22 июня 2022, 09:13

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