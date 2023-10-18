Без конкурентов. В Омске определились с компанией для продажи транспортных карт

По условиям контракта, в одном городском округе должно быть не менее шести пунктов продажи, которые будут работать ежедневно минимум по 12 часов. «Пассажирсервис» рассчитывает, что предпринимательница в 2024 году продаст проездные на сумму 338,8 млн рублей.