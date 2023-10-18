Без конкурентов. В Омске определились с компанией для продажи транспортных карт

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Омское муниципальное предприятие «Пассажирсервис» выбрало подрядчика на исполнение контракта по продаже электронных проездных билетов. Единственная заявка поступила от предпринимательницы Татьяны Корнеевой, которая получила аналогичный контракт на оказание субагентских услуг и в прошлом году.
Контракт с Корнеевой заключат по начальной цене — 5,42 млн рублей. В следующем году — с 1 января по 31 декабря — омичке предстоит организовать торговлю транспортными картами не менее чем в 50 пунктах продажи за исключением ТОКов, расположенных на остановочных пунктах общественного транспорта.
По условиям контракта, в одном городском округе должно быть не менее шести пунктов продажи, которые будут работать ежедневно минимум по 12 часов. «Пассажирсервис» рассчитывает, что предпринимательница в 2024 году продаст проездные на сумму 338,8 млн рублей.
Отметим, что Татьяна Корнеева зарегистрировала ИП в 2010 году. Омичка владеет киосками «Дилижанс», также она является соучредителем и занимает должность директора в ООО «Торговая группа „ОмскТоргСервис“». В прошлом году чистая прибыль компании составила 105 тысяч рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске изменили схему движения автобусов, следующих по маршруту №94. При этом количество транспорта наоборот увеличили с трех малых до семи средних единиц.