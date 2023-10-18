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Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Транспортные карты

Без конкурентов. В Омске определились с компанией для продажи транспортных карт

18 октября 2023, 04:29
Фото: Город55
Транспортные карты

Контракт на продажу проездных в Омске снова получила владелица «Дилижанса»

Предполагается, что за следующий год предпринимательница продаст проездные на сумму 338,8 млн рублей.

Омское муниципальное предприятие «Пассажирсервис» выбрало подрядчика на исполнение контракта по продаже электронных проездных билетов. Единственная заявка поступила от предпринимательницы Татьяны Корнеевой, которая получила аналогичный контракт на оказание субагентских услуг и в прошлом году.

Контракт с Корнеевой заключат по начальной цене — 5,42 млн рублей. В следующем году — с 1 января по 31 декабря — омичке предстоит организовать торговлю транспортными картами не менее чем в 50 пунктах продажи за исключением ТОКов, расположенных на остановочных пунктах общественного транспорта.

По условиям контракта, в одном городском округе должно быть не менее шести пунктов продажи, которые будут работать ежедневно минимум по 12 часов. «Пассажирсервис» рассчитывает, что предпринимательница в 2024 году продаст проездные на сумму 338,8 млн рублей.

Отметим, что Татьяна Корнеева зарегистрировала ИП в 2010 году. Омичка владеет киосками «Дилижанс», также она является соучредителем и занимает должность директора в ООО «Торговая группа „ОмскТоргСервис“». В прошлом году чистая прибыль компании составила 105 тысяч рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске изменили схему движения автобусов, следующих по маршруту №94. При этом количество транспорта наоборот увеличили с трех малых до семи средних единиц.

Со следующей недели в Омске изменится схема движения автобусов № 94
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#Транспорт#Омск#Общественный транспорт#Новости#Закупки#Проездной#Юлия Истомина#Пассажирсервис#Транспортная карта
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