Со следующей недели в Омске изменится схема движения автобусов № 94

Согласно новой схеме, движение от остановки «11 микрорайон» до остановки «Аванград» будет организовано в обоих направлениях по улице Конева. Проезда по улице 70 лет Октября на участке от «Экспоцентра» и по улице 3-я Енисейская при этом не будет.