Со следующей недели в Омске изменится схема движения автобусов № 94

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Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:03
С 16 октября в Омске автобусы № 94 будут курсировать по-другому. На маршрут собираются поставят ПАЗы и увеличить количество транспорта с трех малых до семи средних единиц.
Как сообщает телеграм-канал «Комнатный урбанист», будет улучшено транспортное сообщение для жителей домов по улицам Перелета, Крупской и Багратиона. При этом прямой связи с центром города для омичей, проживающих в домах по бульвару Архитекторов, не предполагается с новой схемой движения.
Автобусы № 94 со следующего понедельника перестанут ездить на участке от улицы Степанца до улицы Крупской в обоих направлениях и следовать от здания бывшего гипермаркета «ОБИ» по улицам Перелета, Крупской и Дмитриева с левым поворотом на улицу 70 лет Октября.
Согласно новой схеме, движение от остановки «11 микрорайон» до остановки «Аванград» будет организовано в обоих направлениях по улице Конева. Проезда по улице 70 лет Октября на участке от «Экспоцентра» и по улице 3-я Енисейская при этом не будет.
Кроме того, автобусы № 94 перестанут ездить по 21-й Амурской, на участке от 24-й Северная до 4-й Челюскинцев. В существующей схеме движения организован проезд по улицам Багратиона и 4-я Челюскинцев в обоих направлениях.