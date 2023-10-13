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Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

иллюстрация

Со следующей недели в Омске изменится схема движения автобусов № 94

13 октября 2023, 12:00
Фото: Город55
иллюстрация
Изменения не будут играть на руку жителям домов на бульваре Архитекторов.

С 16 октября в Омске автобусы № 94 будут курсировать по-другому. На маршрут собираются поставят ПАЗы и увеличить количество транспорта с трех малых до семи средних единиц.

Как сообщает телеграм-канал «Комнатный урбанист», будет улучшено транспортное сообщение для жителей домов по улицам Перелета, Крупской и Багратиона. При этом прямой связи с центром города для омичей, проживающих в домах по бульвару Архитекторов, не предполагается с новой схемой движения.

Автобусы № 94 со следующего понедельника перестанут ездить на участке от улицы Степанца до улицы Крупской в обоих направлениях и следовать от здания бывшего гипермаркета «ОБИ» по улицам Перелета, Крупской и Дмитриева с левым поворотом на улицу 70 лет Октября.

Согласно новой схеме, движение от остановки «11 микрорайон» до остановки «Аванград» будет организовано в обоих направлениях по улице Конева. Проезда по улице 70 лет Октября на участке от «Экспоцентра» и по улице 3-я Енисейская при этом не будет.

Кроме того, автобусы № 94 перестанут ездить по 21-й Амурской, на участке от 24-й Северная до 4-й Челюскинцев. В существующей схеме движения организован проезд по улицам Багратиона и 4-я Челюскинцев в обоих направлениях.

В Омске с 16 октября увеличат количество автобусов на городских маршрутах
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#Город#Транспорт#Омская область#Новости#Алина Ясинская
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