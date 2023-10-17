Земля в Омском районе, предложенная для городского кладбища, оказалась частной

Предыдущее обсуждение прошло в феврале текущего года. Тогда депутаты предложили мэрии запросить у администраций соседних районов Омской области информацию о земельных участках, на которых можно было бы создать новые кладбища для городских нужд. Из документов, подготовленных для завтрашнего заседания, следует, что такой запрос был направлен в Омский район, но что-то пошло не так.