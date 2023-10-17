Земля в Омском районе, предложенная для городского кладбища, оказалась частной

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
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Updated Сегодня, 10:56
Завтра, 18 октября, в Омском городском Совете пройдет заседание комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В повестке есть и пункт, связанный с похоронным делом. Город55 уже писал о том, что в этой сфере сложилась сложная ситуация: мест на городских кладбищах осталось совсем немного, и в городской администрации признают, что «для предотвращения обострения ситуации» нужно принимать меры.
Предыдущее обсуждение прошло в феврале текущего года. Тогда депутаты предложили мэрии запросить у администраций соседних районов Омской области информацию о земельных участках, на которых можно было бы создать новые кладбища для городских нужд. Из документов, подготовленных для завтрашнего заседания, следует, что такой запрос был направлен в Омский район, но что-то пошло не так.
— В администрации города Омска 05.09.2023 проведено рабочее совещание с участием представителя администрации Омского района, — говорится в пояснительной записке, — в ходе которого рассмотрен вопрос о размещении муниципальных кладбищ города Омска на территории Омского района, а также предложения администрации города Омска о возможности 9 земельных участков в указанных целях. Однако по данным земельным участкам администрацией Омского района принято отрицательное решение.
В пресс-службе районной администрации Городу55 объяснили, что выделение данных участков под кладбище невозможно чисто технически.
— На совещании в департаменте городского хозяйства были предложены земельные участки земель сельскохозяйственного назначения, на которые зарегистрированы права третьих лиц, — рассказали в пресс-службе, — соответственно администрация Омского района не вправе распоряжаться указанными земельными участками.
Таким образом, этот вариант выхода из кладбищенского кризиса омским властям придется отвергнуть. Отметим, что ДГХ направил запрос еще и в администрацию Надеждинского сельского поселения о выделении под кладбище как минимум 40 гектаров земли, но ответ пока не получен.