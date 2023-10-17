Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Земля в Омском районе, предложенная для городского кладбища, оказалась частной

Земля в Омском районе, предложенная для городского кладбища, оказалась частной

17 октября 2023, 10:54
Фото: 1MI
Омский ДГХ сейчас ищет пути выхода из кладбищенского кризиса.

Завтра, 18 октября, в Омском городском Совете пройдет заседание комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В повестке есть и пункт, связанный с похоронным делом. Город55 уже писал о том, что в этой сфере сложилась сложная ситуация: мест на городских кладбищах осталось совсем немного, и в городской администрации признают, что «для предотвращения обострения ситуации» нужно принимать меры.

Предыдущее обсуждение прошло в феврале текущего года. Тогда депутаты предложили мэрии запросить у администраций соседних районов Омской области информацию о земельных участках, на которых можно было бы создать новые кладбища для городских нужд. Из документов, подготовленных для завтрашнего заседания, следует, что такой запрос был направлен в Омский район, но что-то пошло не так.

— В администрации города Омска 05.09.2023 проведено рабочее совещание с участием представителя администрации Омского района, — говорится в пояснительной записке, — в ходе которого рассмотрен вопрос о размещении муниципальных кладбищ города Омска на территории Омского района, а также предложения администрации города Омска о возможности 9 земельных участков в указанных целях. Однако по данным земельным участкам администрацией Омского района принято отрицательное решение.

В пресс-службе районной администрации Городу55 объяснили, что выделение данных участков под кладбище невозможно чисто технически.

— На совещании в департаменте городского хозяйства были предложены земельные участки земель сельскохозяйственного назначения, на которые зарегистрированы права третьих лиц, — рассказали в пресс-службе, — соответственно администрация Омского района не вправе распоряжаться указанными земельными участками.

Таким образом, этот вариант выхода из кладбищенского кризиса омским властям придется отвергнуть. Отметим, что ДГХ направил запрос еще и в администрацию Надеждинского сельского поселения о выделении под кладбище как минимум 40 гектаров земли, но ответ пока не получен.

Мест на омских кладбищах хватит на 2 года
Узнать подробнее
#Омск#Омский район#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#Кладбища
Подпишитесь
Молчать опасно. В Омской области с кровли Любинской школы обрушилась штукатурка
Сегодня, 06:21
Некуда сливать. В Омской области отказались откачивать выгребные ямы
Сегодня, 07:53
В Омске на Левобережье в здание бывшего строймаркета OBI заедет магазин техники DNS
Сегодня, 05:38
Будьте осторожны. Омичи нашли енотовидную собаку, которая притворилась мертвой
Сегодня, 08:47
Один человек погиб, двое в больнице. В Омске на Московке произошло смертельное ДТП
Сегодня, 02:16
Омские браконьеры устроили погоню с охотинспекторами и утопили квадроцикл
Сегодня, 09:41