В Омске на Левобережье в здание бывшего строймаркета OBI заедет магазин техники DNS

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
В здании бывшего строительного гипермаркета OBI на улице Лукашевича откроется магазин техники DNS. Договор аренды уже подписан, сообщает издание «Новый Омск» со ссылкой на собственный источник.
1 сентября гипермаркет OBI рядом с G-Drive Ареной прекратил работу в Омске. Магазин открылся в 2009 году. В июне 2023 года здание выставили на продажу. Объект площадью 17 тысяч кв. м. оценили в 15 млн долларов по курсу на день оплаты. В настоящее время магазины OBI открыты в 11 регионах России.
Отметим, что магазин на Лукашевича станет 25-й торговой точкой сети DNS в Омске.