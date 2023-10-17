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В Омске на Левобережье в здание бывшего строймаркета OBI заедет магазин техники DNS

17 октября 2023, 05:38
Фото: 1MI
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Договор с новым арендатором уже подписан.

В здании бывшего строительного гипермаркета OBI на улице Лукашевича откроется магазин техники DNS. Договор аренды уже подписан, сообщает издание «Новый Омск» со ссылкой на собственный источник.

1 сентября гипермаркет OBI рядом с G-Drive Ареной прекратил работу в Омске. Магазин открылся в 2009 году. В июне 2023 года здание выставили на продажу. Объект площадью 17 тысяч кв. м. оценили в 15 млн долларов по курсу на день оплаты. В настоящее время магазины OBI открыты в 11 регионах России.

Отметим, что магазин на Лукашевича станет 25-й торговой точкой сети DNS в Омске.

Гипермаркет OBI окончательно закрыл свои двери в Омске
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#Бизнес#Омск#Омская область#Аренда#НДС#Техника#OBI#Левобережье#Евгений Игишев
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