В Омске на Левобережье в здание бывшего строймаркета OBI заедет магазин техники DNS

1 сентября гипермаркет OBI рядом с G-Drive Ареной прекратил работу в Омске. Магазин открылся в 2009 году. В июне 2023 года здание выставили на продажу. Объект площадью 17 тысяч кв. м. оценили в 15 млн долларов по курсу на день оплаты. В настоящее время магазины OBI открыты в 11 регионах России.