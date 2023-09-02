Гипермаркет OBI окончательно закрыл свои двери в Омске

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:23
В пятницу, 1 сентября, гипермаркет OBI прекратил работу в Омске. Накануне закрытия он был открыт до позднего вечера. Товары продавались с большими скидками, так что покупательский ажиотаж оказался достаточно высоким.
Сайт строительного гипермаркета в Омске уже не работает. При этом в других городах OBI работает, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Магазины на момент публикации открыты в 11 регионах России.
Магазин работал с 2009 года на Левом берегу рядом с «G-Drive Ареной» по улице Лукашевича. В июне 2023 года здание выставили на продажу. Объект площадью 17 тыс кв м оценили в 15 млн долларов по курсу на день оплаты.
В качестве продавца была указана организация Company Red. По информации ее представителя, что у строительного гипермаркета истек срок договора. Продления при этом не планировалось.