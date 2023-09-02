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Posted Сегодня, 06:20

Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

иллюстрация

Гипермаркет OBI окончательно закрыл свои двери в Омске

2 сентября 2023, 06:20
Фото: Город55
иллюстрация
Последний день лета стал последним днем работы магазина.

В пятницу, 1 сентября, гипермаркет OBI прекратил работу в Омске. Накануне закрытия он был открыт до позднего вечера. Товары продавались с большими скидками, так что покупательский ажиотаж оказался достаточно высоким.

Сайт строительного гипермаркета в Омске уже не работает. При этом в других городах OBI работает, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Магазины на момент публикации открыты в 11 регионах России.

Магазин работал с 2009 года на Левом берегу рядом с «G-Drive Ареной» по улице Лукашевича. В июне 2023 года здание выставили на продажу. Объект площадью 17 тыс кв м оценили в 15 млн долларов по курсу на день оплаты.

В качестве продавца была указана организация Company Red. По информации ее представителя, что у строительного гипермаркета истек срок договора. Продления при этом не планировалось.

В конце августа в Омске навсегда закроется магазин OBI
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#Город#Бизнес#Омск#Омская область#Новости#OBI#Алина Ясинская
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