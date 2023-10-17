Омское УДХБ сэкономит больше миллиона на сносе аварийного дома в Порт-Артуре

На этот раз на торги заявились пять компаний, но одна из них затем отозвала свою заявку. Самым низким по цене оказалось предложение омской компании «Инстрейд». Фирма, которой с 24 августа 2023 года владеет Валерий Скоморохов, снизила начальную цену с 2,175 млн до 999,95 тысяч рублей.