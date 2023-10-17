Омское УДХБ сэкономит больше миллиона на сносе аварийного дома в Порт-Артуре

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
В Омске нашли подрядчика, который займется сносом двухэтажного дома на восемь квартир, расположенного на улице 1-я Тепловозная, 6А. Построенную более 60 лет назад двухэтажку признали аварийной в октябре 2014 года.
Это уже вторая попытка городского УДХБ провести торги на выполнение работ по сносу дома в Порт-Артуре. С первым подрядчиком — компанией «Тело» из Ростовки — контракт расторгли 6 сентября 2023 года. При этом утверждалось, что у сторон нет никаких претензий друг к другу.
На этот раз на торги заявились пять компаний, но одна из них затем отозвала свою заявку. Самым низким по цене оказалось предложение омской компании «Инстрейд». Фирма, которой с 24 августа 2023 года владеет Валерий Скоморохов, снизила начальную цену с 2,175 млн до 999,95 тысяч рублей.
По условиям контракта, у подрядчика будет 30 рабочих дней для того, чтобы снести аварийный дом.
Отметим, что основным видом деятельности компании «Инстрейд» является «торговля оптовая неспециализированная». По итогам прошлого года выручка фирмы составила 9,7 млн рублей, чистая прибыль достигла 2,3 млн рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что аварийный детсад в Калачинске вместе с земельным участком готовы отдать в частные руки за 14 млн рублей.