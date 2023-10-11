Аварийный детсад в Омской области хотят отдать в частные руки за 14 млн рублей

Как следует из условий договора, покупатель должен согласиться, что ему известно о фактическом состоянии продаваемого здания, и никаких претензий он не имеет. При этом первая попытка администрации Калачинского района была провальной — на торги не поступило ни одной заявки. На этот раз заявки от потенциальных покупателей ждут до 20 ноября, итоги торгов подведут 22 ноября.