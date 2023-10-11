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Аварийный детсад в Омской области хотят отдать в частные руки за 14 млн рублей

11 октября 2023, 05:43
Фото: 1MI
Иллюстрация
Здание вошло в программу приватизации муниципальной собственности Калачинского района.

Для бывшего здания детского сада №1, который находится по улице Калнина, 27 в Калачинске ищут нового собственника. Лот стоимостью 13,86 млн рублей помимо двухэтажного здания площадью 773,7 кв. м включает и земельный участок площадью 2590 кв. м. Использовать его можно для размещения объектов дошкольного, начального и среднего образования.

Построили здание в 1961 году, его кадастровая стоимость составляет около 3,9 млн рублей. В последние годы детсад пустовал, дети теперь посещают другое дошкольное учреждение по адресу Пионерская, 3.

Детсад в КалачинскеДетсад в Калачинске
Детсад в КалачинскеДетсад в Калачинске
Детсад в Калачинске
Фото: ГИС.Торги

Как следует из условий договора, покупатель должен согласиться, что ему известно о фактическом состоянии продаваемого здания, и никаких претензий он не имеет. При этом первая попытка администрации Калачинского района была провальной — на торги не поступило ни одной заявки. На этот раз заявки от потенциальных покупателей ждут до 20 ноября, итоги торгов подведут 22 ноября.

Напомним, старые здания школы, интерната и общежития также продают и в Любинском районе. Их предлагают разобрать на строительные материалы.

Здания сельской школы и интерната под Омском продают на стройматериалы
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#Общество#Омск#Омская область#Продажа#Детсад#Новости#Приватизация#Калачинский район#Юлия Истомина
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