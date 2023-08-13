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иллюстрация

В Омске началась приватизация крупнейшего МП «Тепловая компания»

13 августа 2023, 05:24
Фото: 1MI
иллюстрация
Центробанк готов выпустить акции будущего АО.

Банк России принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных акций омского АО «Тепловая компания» на три миллиарда рублей. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Акционерное общество пока официально не зарегистрировано. Решение о выпуске ценных бумаг вступит в силу с моменты регистрации. Уставной капитал составит 3 011 278 000 рублей. Стоимость каждой акции — тысяча рублей.

Напомним, реорганизация «Тепловой компании» началась 21 июня этого года с публикации соответствующего уведомления. У кредиторов оставалось 30 дней для предъявления требований. Многие из них не упустили шанса.

«Тепловая компания» являлась муниципальным предприятием, но согласно федеральному закону должна была сменить организационно-правовую форму к 1 января 2025 года, как и все остальные МУПы России. Депутаты Омского горсовета одобрили реорганизацию и утвердили устав будущего АО. Отметим, единственным акционером должен стать муниципалитет.

Омская «Тепловая компания» официально начала реорганизацию
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#Приватизация#Реорганизация#Тепловая компания#Акции#Экономика#Новости#Омск
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