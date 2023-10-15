В пятницу 13-го в Омске пропала женщина на внедорожнике

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил о поисках 49-летней женщины. 13 октября она выехала из дома на белом «Toyota RAV4» и больше не вернулась.
Известно, что омичка может находиться в Омске, Омском или Муромцевском районе. Ее рост — примерно 168 сантиметров. Волосы коричневые, глаза голубые. Ориентировку можно найти в группе волонтерского движения.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или в службу 112.