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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

иллюстрация

В пятницу 13-го в Омске пропала женщина на внедорожнике

15 октября 2023, 12:53
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске вторые сутки ищут женщину на белом внедорожнике

Волонтеры организовали поиски.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил о поисках 49-летней женщины. 13 октября она выехала из дома на белом «Toyota RAV4» и больше не вернулась.

Известно, что омичка может находиться в Омске, Омском или Муромцевском районе. Ее рост — примерно 168 сантиметров. Волосы коричневые, глаза голубые. Ориентировку можно найти в группе волонтерского движения.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или в службу 112.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Омский район#Волонтерство#Новости#Муромцевский район#Пропал человек#Поиск
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