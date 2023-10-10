В Омске с начала октября ищут кареглазую пенсионерку, страдающую потерей памяти

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» сообщили о поиске 62-летней женщины. Ее ищут уже больше недели в Омской области. Она исчезла в воскресенье, 1 октября. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
Исчезновение случилось в поселении Сибирское (Нововаршавский район). В тот день она была одета в зелено-серую толстовку, черные штаны и того же цвета парусинки на ногах. Рост пенсионерки — 167 см. Она нормального телосложения с седыми волосами и карими глазами.
Отмечается, что женщина может не ориентироваться в пространстве. Она страдает потерей памяти.
Всех, кто видел ее, просят звонить по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52 или 112.