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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

иллюстрация

В Омске с начала октября ищут кареглазую пенсионерку, страдающую потерей памяти

10 октября 2023, 11:44
Фото: Город55
иллюстрация
Женщина была одета зелено-серую толстовку

В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» сообщили о поиске 62-летней женщины. Ее ищут уже больше недели в Омской области. Она исчезла в воскресенье, 1 октября. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Исчезновение случилось в поселении Сибирское (Нововаршавский район). В тот день она была одета в зелено-серую толстовку, черные штаны и того же цвета парусинки на ногах. Рост пенсионерки — 167 см. Она нормального телосложения с седыми волосами и карими глазами.

Отмечается, что женщина может не ориентироваться в пространстве. Она страдает потерей памяти.

Всех, кто видел ее, просят звонить по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52 или 112.

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#Происшествия#Омская область#Новости#Пропал человек#Алина Ясинская
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