Приземление в поле, жуткая смерть матери с детьми, итоги выборов в Омской области

Об эвакуации пассажиров рассказал глава Убинского района. К вечеру вторника появилось немало версий: почему самолет не посадили в Омске? Мы рассказываем здесь обо всех вариантах. Один из частых — не хватило бы длины посадочной полосы. Хотя в местном аэропорту ответили, что готовы были принять борт из Сочи. В Новосибирск пилоты не полетели из-за отсутствия техподдержки для Airbus.