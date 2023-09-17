Приземление в поле, жуткая смерть матери с детьми, итоги выборов в Омской области

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
13 сентября стало известно о страшной трагедии в Большеуковском районе. Мать с тремя детьми ехали к родственникам копать картошку. Женщина не справилась с управлением и автомобиль съехал в затопленный кювет. 26-летняя омичка, мальчики 12 и 7 лет, девятимесячная девочка захлебнулись. Есть видео с места происшествия.
Следственный комитет начал расследование по делу. О результатах поручил доложить глава СК РФ Александр Бастрыкин. Спустя сутки после трагедии выяснилось: тела погибших нашел супруг женщины и отец детей. У мужчины случился инфаркт.
Жители Большеуковского района начали рассказывать об опасных сельских дорогах. Говорят, просьбы о ремонте игнорируются. Есть риск новых инцидентов.
14 сентября по сети разлетелось видео с издевательствами над 11-летней девочкой в поселке Береговой. Толпа подростков били, унижали и заставляли извиняться ребенка. В полицию обратилась мама пострадавшей. Медики зафиксировали ссадины и кровоподтеки. Участницы конфликта: четыре школьницы от 11 до 15 лет.
Инцидентом заинтересовалась прокуратура. Проводится проверка. Также происшествие привлекло внимание главы федерального Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он поручил доложить всю информацию.
Главное событие недели. 12 сентября самолет Сочи-Омск экстренно приземлился в поле Новосибирской области. Более ста пассажиров сразу эвакуировали и нашли пункт временного размещения. В местном доме культуры их обеспечили горячим питанием.
По факту происшествия завели уголовное дело. Появилась запись переговоров пилотов перед посадкой. Мы все расшифровали. Расследованием происшествия занялась комиссия Росавиации. В нашем регионе создали оперштаб по помощи пассажирам. Были озвучены имена членов экипажа, которые посадили борт: командир воздушного судна Сергей Белов, второй пилот Эдуард Семенов.
Спустя несколько часов к медикам обратился один пассажир. Причина — повышение артериального давления. В это время в региональном МЧС открыли круглосуточную горячую линию, можно получить психологическую поддержку и узнать необходимую информацию об инциденте. Пассажиры находились в шоком состоянии, они поделились эмоциями.
Позже становилось все больше подробностей. Четыре города назад борт этого перевозчика уже приземлялся в поле из-за столкновения с птицами. Город55 выяснил историю самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний». Мы публикуем ее ниже:
Еще четыре пассажира обратились за медицинской помощью. Двум взрослым оказали помощь на месте из-за повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы. Двоих увезли в больницу. В пункте временного размещения — ДК Убинского района — начали показывать мультики. На борту летели 23 ребенка.
Пассажиров начали отправлять на автобусах в Новосибирск и Омск. Появилась информация, что экипаж самолета планируют представить к государственным наградам. О происшествии доложили президенту Владимиру Путину. Он поаплодировал пилотам.
Из Омска в Новосибирск вылетел запасной борт. «Уральские авиалинии» также направили автомобили за пассажирами. Те в свою очередь поблагодарили главу Убинского района Новосибирской области за помощь.
Город55 поговорил с бывшим руководителем аэропорта Омск-Центральный Сергеем Кругловым о вынужденной посадке самолета. Наш собеседник был уверен, что борт мог спокойно сесть и в Омске. Публикуем разговор:
Инцидент прокомментировал и гендиректор компании-перевозчика. «Ситуация стандартная», — говорит Сергей Скуратов.
Пассажиров предложили доставить в Омск на поезде. Обо всех решениях по помощи доложил омский оперштаб. В качестве поддержки хоккейный клуб «Авангард» бесплатно пригласил всех пассажиров на ближайшие домашние матчи. И некоторые согласились — пришли поболеть за команду 15 сентября.
Наша редакция продолжала выяснять подробности истории. Оказалось, самолет приземлился недалеко от сельского кладбища. Свою версию событий презентовал второй пилот Эдуард Семенов. Рассказал, как удалось избежать катастрофы.
На ситуацию отреагировал Дамир Юсупов, командир лайнера «Уральских авиалиний», который в 2019 году посадил самолет на кукурузном поле.
Тем временем пассажиры уже ехали в Омск на поезде. Помочь им направлялись сотрудники МЧС. Корреспондент Города55 тоже побывал на перроне в момент прибытия состава из Новосибирской области. Ниже — видео с комментариями пассажиров:
Слезы, объятия, трогательные истории. Пассажиры признались: было страшно.
Об эвакуации пассажиров рассказал глава Убинского района. К вечеру вторника появилось немало версий: почему самолет не посадили в Омске? Мы рассказываем здесь обо всех вариантах. Один из частых — не хватило бы длины посадочной полосы. Хотя в местном аэропорту ответили, что готовы были принять борт из Сочи. В Новосибирск пилоты не полетели из-за отсутствия техподдержки для Airbus.
Пассажирам пообещали выплатить компенсацию «за испуг» — 100 тысяч рублей. Тут мы объясняем, что для этого требуется. К выходным стала известная примерная сумма ущерба хозяину поля в Убинском районе. Пострадало 10 гектаров пшеницы. Убытки могут превысить полмиллиона рублей.
Город55 следил за событиями, оперативно рассказывал о них, даже подготовил хронику аварийной посадки:
Конечно, после столь масштабного инцидента новости об «Уральских авиалиниях» или аэропортах стали притягивать больше внимания. Так, спустя сутки после посадки в Омске на два часа задержали рейс перевозчика в Сочи. Отставание от графика у перевозчика мы наблюдали и в выходные. А депутат Госдумы Валерий Селезнев предложил и вовсе забрать у «Уральских авиалиний» лицензию, «пока везение либо сельскохозяйственные поля не закончились».
Актуальным стал вопрос строительства загородного аэропорта «Омск-Федоровка». О вероятности возобновления проекта высказался врио губернатора Виталий Хоценко. А еще в регионе планируют запустить авиарейсы в Тару и Усть-Ишим. Правда, взлетные полосы там не эксплуатировались больше 20 лет и нуждаются в ремонте. А аэродром в Усть-Ишиме собрались сдавать в аренду. Сейчас там пасутся коровы.
Представляем традиционный дайджест:
9 и 10 сентября в Омской области прошли выборы. Победителем в голосовании на пост губернатора стал Виталий Хоценко (76,33%). На втором месте — Андрей Алехин от КПРФ (10,8%), за ним — Владимир Казанин от «Коммунистов России» (6,10%). Меньше всего голосов собрал Максим Макаленко от ЛДПР (5,68%). Облизбирком сообщил общие данные о явке — 34,51%.
Виталий Хоценко к обеду 11 сентября поблагодарил жителей региона за доверие. В течение недели отвечал на вопросы о будущем области. Так, рассказал кадровых перестановках в правительстве, а также заявил, что сам займет пост председателя. Дата инаугурации уже известна.
Отметим, в регионе также выбирали депутата Законодательного собрания по 16-му округу. Им стал первый зампред правительства региона Валерий Бойко. 13 сентября ему вручили удостоверение об избрании.
После выборов на сайте объявлений появились предложения о продаже коллекционных монет. Их омичам вручали на избирательных участках. Мы рассказываем о ситуации подробно здесь.
Неделя началась с новости о печальном состоянии озера в парке 30-летия ВЛКСМ. Очевидцы заявляли: вода грязная, покрыта химической пленкой, плавает мусор. Омичи переживали за птиц. В этом же парке уже в четверг обнаружили засохшие саженцы пихт. Эту проблему, правда, пообещали исправить.
Тем временем омское УДХБ готово потратить 18 млн рублей на закупку 2 400 саженцев. Параллельно ведется поиск подрядчика для охраны городских лесов и продажи древесины. Цена контракта — почти три млн рублей.
И к традиционным выбросам. Режим НМУ возвращается в город. Омичи жаловались на неприятные запахи в выходные. Прогноз синоптиков не утишает: слабый ветер с нами еще на несколько дней. В воскресенье жители Левого берега говорили о вездесущем запахе жженой резины.
В конце недели в мэрии заявили, что город полностью готов к старту отопительного сезона. В региональном минэнерго отчитались о ситуации по области. 15 сентября отопление дали в Нижнеомском и Тевризском районах. А в субботу стало известно, что официальный старт сезона — на грядущей неделе.
Тем временем проблему с горячей водой в одном из домов Омска решают уже на федеральном уровне. Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.
В начале недели хабаровский «Амур» разгромил омский «Авангард». Финальный счет 5:1. Мы подробно описали матч. Главный тренер команды соперников после игры раскрыл свою стратегию. А наставник «ястребов» Михаил Кравец не стал отрицать: было много неиспользованных возможностей. В этом поединке травму на первых секундах получил Рид Буше. Нападающий хабаровчан попал ему в лицо клюшкой. Позже пострадавший прокомментировал инцидент.
В четверг омичи провели матч с владивостокским «Адмиралом». Бороться пришлось в овертайме. «Авангард» одолел соперника со счетом 4:3. Несмотря на победу, капитан Дамир Шарипзянов остался не доволен игрой. Кравец же был уверен: на это раз хоккеисты справились с нервами.
15 сентября прошло заседание совета директоров КХЛ. Тема — распределение доходов между клубами по итогам прошедшего сезона. «Авангард» получит более 34 миллионов рублей. За сутки до объявления этой новости стало известно, что клуб покидают директор по сопровождению хоккейных команд Максим Канарейкин и советник по маркетингу Леонид Гольдман.