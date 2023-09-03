Украинский агент в Омске, массовые увольнения в ОмГУ, первая победа «Авангарда» в КХЛ

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Представляем традиционный криминальный дайджест недели:
На набережной у речного вокзала в Омске образовалась дыра. На это обратили внимание очевидцы. Глубокие провалы не только портили эстетические вид центра города, но и угрожали безопасности прохожих.
А над «благоустройством» 3-й Молодежной постарался уже подрядчик. Один из дворов попал в программу «Формирование комфортной городской среды». Территорию должны были привести в порядок. Однако… спуски к подъездам слишком крутые, палисадник урезан, лавочки держатся на честном слове, козырек подъезда разрушается, огромные лужи присутствуют. И это далеко не полный список «радостей». Подробнее — читайте здесь.
Утро среды омрачилось новостью об очередном акте вандализма. Неизвестные якобы разгромили бульвар Победы. Мэр Сергей Шелест обрушил волну негатива на злодеев. Однако позже выяснилось: вандалы не виноваты. У бульвара Победы произошла авария, территория была повреждена.
И еще одна история с непредсказуемым финалом. Омичи заметили, что памятник Бухгольцу облили краской. Оказалось, это всего лишь вода стекает с постамента по шву облицовочного гранита на рельеф. Сейчас обсуждается решение проблемы.
Неделя началась с жалоб жителей поселка Светлый на работу общественного транспорта. Омичи буквально отрезаны от города, автобусы ходят редко и всегда забиты. В деталях разобрали ситуацию:
На следующий день в мэрии представили вариант решения проблемы. Однако на этом жалобы горожане не закончились. Теперь уже жители Центрального округа говорили о неудобствах. Состояние трамвайной остановки «Ул. Нейбута» вынуждает омичей буквально стоять на арматуре в ожидании транспорта. Мы публикуем фото.
С 1 сентября количество автобусов на пяти городских маршрутов увеличилось. Так чиновники надеются решить проблему с ростом пассажиропотока. Все-таки начался учебный год, люди будут больше передвигаться. Еще из изменений: на улице Серова у Ленинского рынка отныне будет одностороннее движение; а дачные автобусы перешли на осеннее расписание.
Помните ПАТП-8 хотело найти контролеров, чтобы следить за работой транспорта, в котором нет кондукторов, но есть валидаторы? Так вот, от идеи пришлось отказаться.
До выборов осталась ровно неделя. Самое время, рассказать, кого выбираем и как проголосовать:
2 сентября региональный избирком представил данные о составе избирательных комиссий. Обновили больше половины.
Начнем кадровый блок с образования. Тут есть, о чем рассказать. 30 августа с поста ректора ОмГТУ сняли Дмитрия Маевского. Да, того, на которого заведено уголовное дело из-за фиктивной научной работы. Теперь вузом будет руководить — пока с приставкой ио — Василий Фефелов, 38-летний проректор по научной и инновационной деятельности.
Накануне 1 сентября из ОмГУ массово уволились преподаватели. Дела там и так шли не очень хорошо, а теперь стало еще хуже. Особенно на историческом факультете. Нам удалось пообщаться с экс-сотрудниками. Это интересно! Читайте:
В начале года кресло министра образования региона покинула Татьяна Дернова. Стало известно, где она начнет учебный год. Экс-чиновница отныне сотрудник частной школы «Гармония».
И немного о новых кадрах в правительственных структурах. Замглавы минцифры 29 августа назначена Наталья Шилкина. Последние годы она работала помощником первого зампреда облправительства Дмитрия Ушакова.
Кстати, в Омской области изменился порядок назначения замминистров. Соответствующий указ подписан. Отныне представление министра не требуется, инициатива принадлежит исключительно главе региона.
В преддверии Дня знаний омская прокуратура проверила законность отказов в приеме детей в первый класс. Если ребенка не зачислили в школу по месту жительства, то довозить до другого учреждения его обязаны бесплатно.
Министрою Омской области объявили выговор за школы, которые не открыли двери 1 сентября. Речь об объектах в Черлакском и Горьковском районе. Строители сорвали сроки сдачи. Хотя ранее министр Александр Рашко рапортовал о скором открытии заведений. Новые даты уже известны.
Еще один «минус» перед новым учебным годом — состояние детского сада №349. Вместо стен там — пенопласт, а кроватки упираются в пожарные выходы. На жалобы родителей обратили внимание в Роспотребнадзоре. Подали иск в суд и выиграли.
Редакция Города55 тоже готовилась к осени. Мы рассказывали о средней зарплате омских педагогов в новом учебном году. А еще заглянули в «Ашан» за день до школьной линейки. Смотрите сами:
26 августа в Омской области стартовал самый массовый сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь. Также разрешено добывать и болотно-луговые, степные и полевые виды пернатых. Корреспондент Города55 побывал в рейде с инспекторами регионального «Управления по охране животного мира» и окунулся в атмосферу охотничьего праздника, который, правда, не всегда заканчивается лишь добытой дичью и торжествами по этому поводу.
В начале недели омичи бурно обсуждали презентацию нового состава «Авангарда». Генеральный менеджер Антон Курьянов тогда заявил, что «ястребы» заберут Кубок Гагарина у ЦСКА, но признал: это будет непросто. На вопросы СМИ после открытой тренировки отвечал и главный тренер Михаил Кравец. Корреспондент Города55 не упустил шанса побеседовать.
Забавная деталь о минувшей презентации клуба: болельщики пришли на Соборную площадь с ножами, газовыми баллончиками и дезодорантом. Подробно показываем и рассказываем, как прошла презентация команды:
Нападающий Рид Буше сразу после презентации удалился. Причина — беременность жены. Первую игру он пропустил. В день матча у спортсмена родился третий ребенок. Мальчика назвали Хейз Нолан Буше. Позже стало известно, отец вернется к команде 7 сентября.
Тренеры продолжали анализировать форму игроков на тренировках перед первым матчем Чемпионата КХЛ в новом сезоне. Например, здесь рассказывают о состоянии новичков Райана Спунера и Ивана Николишина.
Положительно оценил состав команды и ее капитан Дамир Шарипзянов. Отдельно высказался о легионерах. Город55 представляет большое интервью:
Омские болельщики раскупили все билеты на первый матч в новом сезоне. «Авангард» одержал победу в сибирском дерби. Финальный счет 2:1. На позицию Рида Буше вышел новичок Игорь Гераськин. Он поделился впечатлениями о дебюте. Игру оценил наставник Михаил Кравец.
Теперь новости «околоАвангарда». Бывший нападающий омской команды Корбэн Найт будет выступать за Швейцарию. А еще корреспондент Города55 пообщался с главным тренером «Омских ястребов». Именно от Виталия Черночуба зависит будущий резерв «Авангарда». Читайте интервью: