Украинский агент в Омске, массовые увольнения в ОмГУ, первая победа «Авангарда» в КХЛ

26 августа в Омской области стартовал самый массовый сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь. Также разрешено добывать и болотно-луговые, степные и полевые виды пернатых. Корреспондент Города55 побывал в рейде с инспекторами регионального «Управления по охране животного мира» и окунулся в атмосферу охотничьего праздника, который, правда, не всегда заканчивается лишь добытой дичью и торжествами по этому поводу.