Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

итоги недели

Украинский агент в Омске, массовые увольнения в ОмГУ, первая победа «Авангарда» в КХЛ

3 сентября 2023, 09:51
Фото: 1MI
итоги недели
Самые значимые события недели.

Преступления в Омской области

Представляем традиционный криминальный дайджест недели:

  • омичка впала в кому и умерла после того, как ее сбил собственный муж;
  • гостья из ближнего зарубежья распространяла по городу героин;
  • женщина обвинила следователей в фальсификации материалов дела;
  • омича будут судить за продажу контрафактного алкоголя и табака на 10 миллионов рублей;
  • молодой парень стал агентом спецслужб Украины и попытался устроить диверсию;
  • сотрудников РЭК обвиняют в завышении тарифов для регоператора «Магнит»;
  • рецидивисту вынесли приговор за изнасилование, разбой, похищение человека;
  • экс-начальнику омского УМВД Леониду Коломиецу прочат отставку из-за серьезных нарушений в Тюмени;
  • в Омске из-за мягкого наказания пересмотрят дело о жестком убийстве педагога;
  • омскому «Мимино» ужесточили наказание за убийство маршрутчика на почве ревности;
  • четыре индийца пришли пешком в Омск из Казахстана и попали под суд;
  • пьяный сельчанин поругался со знакомым и убил его;
  • сиделка украла деньги у пенсионерки-инвалида;
  • в Омске сестер-близняшек нашли мертвыми в одной квартире.

Благоустройство по-омски

На набережной у речного вокзала в Омске образовалась дыра. На это обратили внимание очевидцы. Глубокие провалы не только портили эстетические вид центра города, но и угрожали безопасности прохожих.

А над «благоустройством» 3-й Молодежной постарался уже подрядчик. Один из дворов попал в программу «Формирование комфортной городской среды». Территорию должны были привести в порядок. Однако… спуски к подъездам слишком крутые, палисадник урезан, лавочки держатся на честном слове, козырек подъезда разрушается, огромные лужи присутствуют. И это далеко не полный список «радостей». Подробнее — читайте здесь.

Утро среды омрачилось новостью об очередном акте вандализма. Неизвестные якобы разгромили бульвар Победы. Мэр Сергей Шелест обрушил волну негатива на злодеев. Однако позже выяснилось: вандалы не виноваты. У бульвара Победы произошла авария, территория была повреждена.

И еще одна история с непредсказуемым финалом. Омичи заметили, что памятник Бухгольцу облили краской. Оказалось, это всего лишь вода стекает с постамента по шву облицовочного гранита на рельеф. Сейчас обсуждается решение проблемы.

Общественный транспорт в Омске

Неделя началась с жалоб жителей поселка Светлый на работу общественного транспорта. Омичи буквально отрезаны от города, автобусы ходят редко и всегда забиты. В деталях разобрали ситуацию:

Отрезаны от полноценной жизни. Омичи из Светлого пожаловались на работу транспорта
Узнать подробнее

На следующий день в мэрии представили вариант решения проблемы. Однако на этом жалобы горожане не закончились. Теперь уже жители Центрального округа говорили о неудобствах. Состояние трамвайной остановки «Ул. Нейбута» вынуждает омичей буквально стоять на арматуре в ожидании транспорта. Мы публикуем фото.

С 1 сентября количество автобусов на пяти городских маршрутов увеличилось. Так чиновники надеются решить проблему с ростом пассажиропотока. Все-таки начался учебный год, люди будут больше передвигаться. Еще из изменений: на улице Серова у Ленинского рынка отныне будет одностороннее движение; а дачные автобусы перешли на осеннее расписание.

Помните ПАТП-8 хотело найти контролеров, чтобы следить за работой транспорта, в котором нет кондукторов, но есть валидаторы? Так вот, от идеи пришлось отказаться.

Выборы-2023 в Омске

До выборов осталась ровно неделя. Самое время, рассказать, кого выбираем и как проголосовать:

Как пройдут выборы в Омске с 8 по 10 сентября
Узнать подробнее

2 сентября региональный избирком представил данные о составе избирательных комиссий. Обновили больше половины.

Массовые увольнения в ОмГУ

Начнем кадровый блок с образования. Тут есть, о чем рассказать. 30 августа с поста ректора ОмГТУ сняли Дмитрия Маевского. Да, того, на которого заведено уголовное дело из-за фиктивной научной работы. Теперь вузом будет руководить — пока с приставкой ио — Василий Фефелов, 38-летний проректор по научной и инновационной деятельности.

Накануне 1 сентября из ОмГУ массово уволились преподаватели. Дела там и так шли не очень хорошо, а теперь стало еще хуже. Особенно на историческом факультете. Нам удалось пообщаться с экс-сотрудниками. Это интересно! Читайте:

Волна увольнений накануне 1 сентября. С истфака ОмГУ массово уходят преподаватели
Узнать подробнее

В начале года кресло министра образования региона покинула Татьяна Дернова. Стало известно, где она начнет учебный год. Экс-чиновница отныне сотрудник частной школы «Гармония».

И немного о новых кадрах в правительственных структурах. Замглавы минцифры 29 августа назначена Наталья Шилкина. Последние годы она работала помощником первого зампреда облправительства Дмитрия Ушакова.

Кстати, в Омской области изменился порядок назначения замминистров. Соответствующий указ подписан. Отныне представление министра не требуется, инициатива принадлежит исключительно главе региона.

1 сентября в Омске

В преддверии Дня знаний омская прокуратура проверила законность отказов в приеме детей в первый класс. Если ребенка не зачислили в школу по месту жительства, то довозить до другого учреждения его обязаны бесплатно.

Министрою Омской области объявили выговор за школы, которые не открыли двери 1 сентября. Речь об объектах в Черлакском и Горьковском районе. Строители сорвали сроки сдачи. Хотя ранее министр Александр Рашко рапортовал о скором открытии заведений. Новые даты уже известны.

Еще один «минус» перед новым учебным годом — состояние детского сада №349. Вместо стен там — пенопласт, а кроватки упираются в пожарные выходы. На жалобы родителей обратили внимание в Роспотребнадзоре. Подали иск в суд и выиграли.

Редакция Города55 тоже готовилась к осени. Мы рассказывали о средней зарплате омских педагогов в новом учебном году. А еще заглянули в «Ашан» за день до школьной линейки. Смотрите сами:

Сезонный ажиотаж. Что происходит в омских магазинах перед началом учебного года
Узнать подробнее

О нововведениях. Школьникам предстоит изучать иной учебник истории. Мы выяснили, в чем разница, и какое издание попадет в руки к юным омичам. Любопытные данные: в одной из омских школ набрали 11 первых классов, то есть до буквы «Л». Подробно публикуем «первоклассную» картину города.

Сезон охоты в Омске

26 августа в Омской области стартовал самый массовый сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь. Также разрешено добывать и болотно-луговые, степные и полевые виды пернатых. Корреспондент Города55 побывал в рейде с инспекторами регионального «Управления по охране животного мира» и окунулся в атмосферу охотничьего праздника, который, правда, не всегда заканчивается лишь добытой дичью и торжествами по этому поводу.

Утки, праздник и носки. Как омичи открыли осенний сезон охоты
Узнать подробнее

Первая победа «Авангарда» в КХЛ-2023

В начале недели омичи бурно обсуждали презентацию нового состава «Авангарда». Генеральный менеджер Антон Курьянов тогда заявил, что «ястребы» заберут Кубок Гагарина у ЦСКА, но признал: это будет непросто. На вопросы СМИ после открытой тренировки отвечал и главный тренер Михаил Кравец. Корреспондент Города55 не упустил шанса побеседовать.

Забавная деталь о минувшей презентации клуба: болельщики пришли на Соборную площадь с ножами, газовыми баллончиками и дезодорантом. Подробно показываем и рассказываем, как прошла презентация команды:

Песни, танцы, «Авангард». Омичам презентовали команду нового сезона
Узнать подробнее

Нападающий Рид Буше сразу после презентации удалился. Причина — беременность жены. Первую игру он пропустил. В день матча у спортсмена родился третий ребенок. Мальчика назвали Хейз Нолан Буше. Позже стало известно, отец вернется к команде 7 сентября.

Тренеры продолжали анализировать форму игроков на тренировках перед первым матчем Чемпионата КХЛ в новом сезоне. Например, здесь рассказывают о состоянии новичков Райана Спунера и Ивана Николишина.

Положительно оценил состав команды и ее капитан Дамир Шарипзянов. Отдельно высказался о легионерах. Город55 представляет большое интервью:

Защитник омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов: «Я злой капитан»
Узнать подробнее

Омские болельщики раскупили все билеты на первый матч в новом сезоне. «Авангард» одержал победу в сибирском дерби. Финальный счет 2:1. На позицию Рида Буше вышел новичок Игорь Гераськин. Он поделился впечатлениями о дебюте. Игру оценил наставник Михаил Кравец.

Теперь новости «околоАвангарда». Бывший нападающий омской команды Корбэн Найт будет выступать за Швейцарию. А еще корреспондент Города55 пообщался с главным тренером «Омских ястребов». Именно от Виталия Черночуба зависит будущий резерв «Авангарда». Читайте интервью:

Главный тренер «Омских ястребов» Черночуб: «Не стыдно за парней и в хоккее, и в быту»
Узнать подробнее
#Политика#Общество#Происшествия#Спорт#Город#Культура#Бизнес#Транспорт#ДТП#Хоккей#Авангард#Образование#Полиция#Омск#Благоустройство#Омская область#Прокуратура#Нарушения#Суд#Школа#Общественный транспорт#КХЛ#Строительство#Прокуратура Омской области#Жалобы#Дети#Уголовное дело#Казахстан#Украина#Новости#Леонид Коломиец#Сергей Шелест#Дмитрий Ушаков#Татьяна Дернова#Авангард хоккей#Рид Буше#Корбэн Найт#Дмитрий Маевский#Михаил Кравец#Дамир Шарипзянов#Черлакский район#Горьковский район#УМВД Омской области#Александр Рашко#Антон Курьянов#Итоги недели#Игорь Гераськин#Райан Спунер#Иван Николишин#Виталий Черночуб
Подпишитесь
Срочно. Доярку из Омской области обвиняют в совращении 15-летнего парня
Сегодня, 06:14
«Надгробия нет». В Омской области вандалы добрались еще до одного сельского кладбища
Сегодня, 11:04
Молодые, среднего роста, с тату. На Левобережье Омска начали пропадать мужчины
Сегодня, 10:49
«Пока театр не превратился в цирк». В Омске не довольны капремонтом школы за 80 млн
Сегодня, 05:50
Галлюцинации и рвота. В районе Омской области ввели карантин по смертельной инфекции
Сегодня, 08:28