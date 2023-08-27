Незаконная передача ребенка, вырубка тысячи деревьев в Омске, презентация «Авангарда»

И еще одна новость про «зеленое». Чиновники запросили миллион за снос 19 деревьев на месте будущего сквера Суворова. Инвестор должен заплатить за ликвидацию растений на том месте, где потом он же сам и посадит новый сад. Да, ситуация ввела в замешательство не только нас, инвестор — «НПО „Мир“» — тоже в недоумении. Можно вот тут почитать, чем дело кончилось.