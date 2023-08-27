Незаконная передача ребенка, вырубка тысячи деревьев в Омске, презентация «Авангарда»

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Неделя началась с новости о том, что девятилетнюю девочку из Омска незаконно передали приемной семье из другого региона. Делом занялась прокуратура. Мы рассказываем подробности истории в материале ниже:
Через пару дней для ребенка решено было организовать встречу с мамой. Вопросом озаботилась детский омбудсмен Елизавета Степкина. Первый разговор девочки и матери состоялся в пятницу, 25 августа.
Тем временем не утихает еще одна история о детях. Скандально известную стримершу Кипешную вновь уличили в издевательствах над ребенком. Она дала попробовать малышу электронную сигарету. На ситуацию обратили внимание следователи.
Традиционно представляем криминальный дайджест недели:
На неделе появились любопытные новости из залов суда. Например, в понедельник компания Алексея Царука (ООО «Торговый дом СНК») потребовала 34 миллиона рублей от строителя Красногорского гидроузла (ООО «Межрегионстрой»). Это якобы проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд принял иск. Предварительное заседание назначено на 10 октября.
Арбитражный суд Омской области вынес решение по иску ООО «Омский завод технического углерода» к АО «Омскшина». Эта тяжба началась еще в феврале 2022 года. «Техуглероду» удалось отсудить 16 миллионов рублей — это убытки в виде стоимости сверхнормативных потерь тепловой энергии за 2019 год.
А вот это вообще очень интересно! Фонд «Газпрома» потребовал от Фонда стратегического развития Омской области 104 миллиона рублей. Мы позвонили директору региональной организации. Подробности:
12 лет «подруга» оказывала психологическое воздействие на омичку и украла почти 13 миллионов рублей. Об этом деле стоит внимательно почитать — все здесь.
Особо активно на неделе была прокуратура. Рассказываем, на что обращали внимание специалисты надзорного органа.
Понедельник (21.08): плохой ремонт дороги в Тарском районе. Подрядчик должен был благоустроить прилегающую территорию, установить знаки, провести озеленение. Срок завершения работ — 1 октября. Внесено представление главе Литковского сельского поселения за ненадлежащий контроль.
Вторник (22.08): нарушения в работе детского дома в Муромцевском районе. Не соблюдены требования пожарные, санитарные, по безопасности, по обеспечению отдыха и оздоровления детей. Прокурор района обратился в суд, чтобы обязать руководство детдома устранить нарушения. Требования удовлетворены в полном объеме.
Предостережение министру энергетики региона Владимиру Шнипко от прокурора Омской области Алексея Афанасьева. Причина — прошлогодние нарушения, из-за которых восемь районов не получили паспортов готовности к отопительному сезону. В этом году подобного допустить нельзя.
Среда (23.08): задержка зарплаты 114 работникам. Нарушения трудового законодательства обнаружили на двух омских предприятиях: ООО «Завод Батиз» и ООО «Строительно-монтажное управление-5». Общая сумма долга — более 8,5 миллионов рублей. Сейчас средства выплачены. Виновных лиц привлекли «к различным видам ответственности».
Четверг (24.08): плачевное состояние детских площадок в Омске. Проверку провели на участках в Центральном и Советском округах. Прокуратура отреагировала на общественные жалобы.
Прокурор Омского района Сергей Пономарев потребовал решить проблему с качеством воды в Дружинском сельском поселении. Там не было чистой питьевой воды, водопровод износился. Внесено преставление главе района.
Пятница (25.08): Тарская прокуратура провела проверку после обращения местного жителя. Водоснабжающая организация ошибочно посчитала долг пенсионеру. Он остался без социальной поддержки по оплате коммунальных услуг. Прокурор внес представление в организацию, затем неверная информация была удалена.
На неделе заседала «Зеленая комиссия». Решено: вырубить 235 деревьев ради строительства дороги к ЖК «Зеленая река». И это не единственное согласование масштабных работ. Всего город лишится 1 135 деревьев. А взамен получит 57 саженцев и чуть более миллиона рублей. Компенсируют ликвидацию все по-разному.
При этом некоторые омичи не могут добиться вырубки или кронирования действительно аварийных растений. Например, жители дома №145а по улице 10 лет Октября. Там деревья представляют реальную опасность.
А помните молодые березы на Аллее олимпийцев, который должны были стать «достойной заменой вырубленных деревьев»? Они высохли. Не продержались даже месяца. Корреспондент Города55 был на месте. Держите материал с печальными фото:
Публикацию нашу потом прокомментировали в мэрии. Говорят, сейчас березы проходят этап приживаемости.
И еще одна новость про «зеленое». Чиновники запросили миллион за снос 19 деревьев на месте будущего сквера Суворова. Инвестор должен заплатить за ликвидацию растений на том месте, где потом он же сам и посадит новый сад. Да, ситуация ввела в замешательство не только нас, инвестор — «НПО „Мир“» — тоже в недоумении. Можно вот тут почитать, чем дело кончилось.
Снова про Аллею олимпийцев. Там не только с березами проблемы. В начале недели олимпийский кольца — фотозона - упали. Конструкцию оперативно восстановили, он горожане успели понегативить.
В городе появится архитектурно-экспертный совет при мэре. Есть соответствующий проект постановления. Председателем станет Сергей Шелест, заместителем — главный архитектор Роман Воробьев. Цели, задачи и полномочия органа определены.
И хоть совет еще не создан, новые архитектурные решения появляются. Например, в Омске хотят утвердить новые правила для размещения мемориалов и скульптур. Ах да, и планируется заменить шар Бухгольца. На его месте появится… другой шар. Сейчас специалисты работают над сметой. Есть три варианты преобразования памятника «Держава».
Тем временем омичи озабочены реконструкцией объектов, которым она остро необходимо. Мы об СКК имени Блинова. Ремонт оценили почти в 1,5 миллиарда рублей. О стоимости заявил министр спорта региона Дмитрий Крикорьянц.
Минкульт тоже работает. В среду признали памятниками культурного наследия два аварийных дома: «Жилой дом купца С. М. Свекрова» (ул. Булатова, 104) и «Жилой дом А. В. Арефьева» (ул. Гусарова, 47). Они носят аварийный статус уже шестой год. А в субботу стало известно, что под охрану берут здание архитектора Вагнера, построенное в XIX веке. Это дом №12 по Партизанской, там сейчас Областной дом ветеранов.
Среди недели экс-губернатор Леонид Полежаев высказался о судьбе старого Кадетского корпуса. Говорит, хотел бы видеть на месте музей Сибирского казачьего войска.
Будем кратки. Частный перевозчик, который обслуживает маршрут №31н закупил автобусы, что позволило ему вернуться к привычной схеме движения, то есть через центральный улицы города.
Многочисленные жалобы омичей привели к продлению маршрута №410. Теперь конечной точкой будет остановка «Улица И. Н. Багнюка», а ранее была «ТЦ ОБИ».
В пятницу, 25 августа, мэр Сергей Шелест объявил, когда же заработают изменения на рейсах №31н и №410.
Кубок Блинова
21 августа «Авангард» одолел «Нефтехимик» на Кубке Блинова. Финальный счет 5:4. Представляем подробный репортаж с матча. После игры комментарий дал главный тренер омичей Михаил Кравец.
23 августа «ястребы» уступили «Барысу». Встреча завершилась со счетом 4:3. Наш традиционный отчет по игре. И мнение наставника хоккеистов о матче. Кстати, тогда состоялся дебют на льду новичка — центрального нападающего Ивана Николишина. С ним подписали трехлетний контракт.
25 августа стартовала продажа билетов на первый матч омичей в новом сезоне. «Регулярку» «ястребы» начнут с новосибирской «Сибири». Их примут дома, на G-Drive Арене, 2 сентября.
Хоккеисты
Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов признался, что ему снятся… поплавки. А еще рассказал, что если бы не занимался хоккеем, пошел бы в математику. Корреспондент Города55 подготовил большое интервью со спортсменом:
Презентация «Авангарда»
Во вторник омичей пригласили на презентацию «Авангарда» в новом сезоне. 27 августа на Соборной площади. Из-за этого на четыре дня ограничили движение транспорта в центре города. И вечером в пятницу случился настоящий транспортный коллапс, вроде восьмибалльных пробок.
Для фанатов спорта и всех желающих хорошо провести выходной выступят группы «Дискотека Авария» и The Hatters. А после концертов гостей обещают развести по домам на дополнительных автобусах. Публикуем здесь расписание.