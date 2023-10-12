Виталий Хоценко осмотрел в Стаханове созданный омскими строителями МФЦ

МФЦ открылся для посетителей в сентябре. Работы по восстановлению здания и систем отопления и водоснабжения заняли около двух месяцев. Была также установлена новая пожарная и охранная сигнализация. В МФЦ завезли новую мебель и оргтехнику. Важное изменение — теперь есть специальный уголок для детей, чтобы посетители с детьми чувствовали себя комфортно. Кроме того, были проведены работы по благоустройству и озеленению окружающей территории.