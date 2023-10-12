Виталий Хоценко осмотрел в Стаханове созданный омскими строителями МФЦ

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Губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил в Стаханове отремонтированный МФЦ. Здание восстановили омские строители. В МФЦ провели капитальный ремонт, заменили коммуникации, завезли новую мебель.
Подробности глава региона рассказал в своем телеграм-канале.
«Заехали в недавно созданный многофункциональный центр, который находится в оживлённом районе Стаханова. Жители работой наших строителей довольны. Созданы все условия для получения и оформления документов нового образца. В следующем году создадим и оборудуем еще один МФЦ», — сообщил Виталий Хоценко.
МФЦ открылся для посетителей в сентябре. Работы по восстановлению здания и систем отопления и водоснабжения заняли около двух месяцев. Была также установлена новая пожарная и охранная сигнализация. В МФЦ завезли новую мебель и оргтехнику. Важное изменение — теперь есть специальный уголок для детей, чтобы посетители с детьми чувствовали себя комфортно. Кроме того, были проведены работы по благоустройству и озеленению окружающей территории.
Также Виталий Хоценко посетил местную гимназию № 11. В образовательном учреждении омские строители полностью заменили окна, в настоящее время ремонтируют кровлю.