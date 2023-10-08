Недострой у «Герцен Plaza» в Омске продают за 50 млн рублей

Речь о здании между Герцена, 34 и Чернышевского, 2 — рядом с торговым центром «Герцен Plaza». Объект продают как бизнес-центр, под офисные и торговые площади. Сообщается, что построен цоколь и есть металлоконструкции на три этажа. Всего же — 10 этажей, не считая нулевого.