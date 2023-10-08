Недострой у «Герцен Plaza» в Омске продают за 50 млн рублей

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Предложение о продаже недостроенного здания появилось на одном из сайтов объявлений. Площадь объекта — 5 500 квадратных метров. Стоимость — 50 миллионов рублей.
Речь о здании между Герцена, 34 и Чернышевского, 2 — рядом с торговым центром «Герцен Plaza». Объект продают как бизнес-центр, под офисные и торговые площади. Сообщается, что построен цоколь и есть металлоконструкции на три этажа. Всего же — 10 этажей, не считая нулевого.
В объявлении говорится, что земля на 900 квадратных метров находится в собственности. Продавец готов либо полностью продать недострой, либо закончить его на условиях инвестирования. Объявление опубликовано от лица омского агентства недвижимости.