Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

недострой на Герцена

Недострой у «Герцен Plaza» в Омске продают за 50 млн рублей

8 октября 2023, 11:53
Фото: www.avito.ru
недострой на Герцена
Здание продают под бизнес-центр с офисными и торговыми площадями.

Предложение о продаже недостроенного здания появилось на одном из сайтов объявлений. Площадь объекта — 5 500 квадратных метров. Стоимость — 50 миллионов рублей.

Речь о здании между Герцена, 34 и Чернышевского, 2 — рядом с торговым центром «Герцен Plaza». Объект продают как бизнес-центр, под офисные и торговые площади. Сообщается, что построен цоколь и есть металлоконструкции на три этажа. Всего же — 10 этажей, не считая нулевого.

В объявлении говорится, что земля на 900 квадратных метров находится в собственности. Продавец готов либо полностью продать недострой, либо закончить его на условиях инвестирования. Объявление опубликовано от лица омского агентства недвижимости.

В Омске выставили на продажу банный комплекс «Оазис» за 110 млн рублей
Узнать подробнее
#Город#Бизнес#Омск#Строительство#Продажа#Новости
Подпишитесь
Гибель малышки в колодце, уголовное дело за «мусорный» тариф, худшие школы Омска
Сегодня, 09:27
«Второй раз кусают ребенка». Омичи пожаловались на жуткую стаю собак
Сегодня, 08:45
Омичей просят укрываться в зданиях, переходах и подъездах. Объясняем, почему
Сегодня, 11:18
Появилось видео с места гибели 2-летней девочки в Омской области
Сегодня, 03:41
«Я убью его». В омских нефтяниках произошла жестокая драка
Сегодня, 07:53